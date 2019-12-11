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Военное обозрение

Антироссийскую резолюцию о "милитаризации Крыма" в ООН поддержали меньше стран, чем в 2018

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Источник изображения: topwar.ru

Пока в Париже проходила встреча в "нормандском формате", Генеральная Ассамблея ООН решила обсудить украинский вариант очередной антироссийской резолюции. Буква этой резолюции касалась Крымского полуострова и "предписывала" вывести российские войска с территории полуострова, вернуть украинское военное имущество и передать акваторию под украинское хозяйствование.

Название резолюции было следующим: "О милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Чёрного и Азовского морей". Слово "части" появилось предусмотрительно, чтобы не задеть НАТО, деятельность которого на Чёрном море в Киеве милитаризацией назвать, конечно же, не могут себе позволить.

Примечательно, что такие резолюции от Украины появляются регулярно, однако с каждым последующим годом число стран, поддерживающих проекты резолюций, становится всё меньше. Так случилось и в этот раз: за украинский проект проголосовали на три государственных делегации меньше, чем в 2018-м.

Поддержана антироссийская резолюция на ГА ООН была 63 странами. Воздержались при голосовании 66 стран. 19 стран высказались против. Стоит перечислить делегации, резолюцию по Крыму и Севастополю отклонившие. Помимо РФ это Армения, Белоруссия, Кыргызстан, Сербия, КНДР, Никарагуа, Филиппины, Лаос, Мьянма, Куба, Иран, Камбоджа, Венесуэла, Сирия, Судан, Зимбабве, Бурунди и Китайская Народная Республика.

По словам заместителя постоянного представителя России в ООН Дмитрия Полянского, Украина сознательно пошла на попытку продвижения резолюции в тот момент, когда в Париже шло обсуждение прекращения конфликта на Донбассе.

Дмитрий Полянский:

Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать.

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Армения
Белоруссия
Бурунди
Венесуэла
Зимбабве
Иран
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Киргизия
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Куба
Лаос
Мьянма
Никарагуа
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Филиппины
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