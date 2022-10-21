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Военное обозрение

Американский конгрессмен: Пентагон должен пересмотреть приоритеты в условиях ускоренной подготовки КНР к захвату Тайваня

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Источник изображения: topwar.ru

Китай стремится ускорить сроки установления контроля над Тайванем до 2027 года, что вызывает обеспокоенность в Конгрессе по поводу модернизации армии США, которая идет слишком медленно. Об этом пишут на портале Военно-морского института США (USNI).

В статье говорится, что официальные лица ВМС США указали на 2027 год, как на вероятный срок, когда Китай попытается захватить Тайвань. В связи с этим, бывший морской пехотинец, член Комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Галлахер, заявил, что Пентагону необходимо быстрее проводить модернизацию армии и флота, чтобы успеть подготовиться к конфликту с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

Китай вкладывает огромное количество средств в модернизацию своей армии и уже ускорил свой график по планируемому захвату Тайваня до 2027 года. Нам нужно поторопиться, чтобы успеть подготовиться к этой угрозе

- заявил Галлахер.

Также сообщается, что конгрессмен раскритиковал подход ВМС США к процессу модернизации. В частности, планы по выводу из эксплуатации некоторых кораблей, а также 30-летний план судостроительной отрасли.

Предложение ВМС состоит в том, чтобы сократить численность до 280 кораблей к 2027 году, в самый неподходящий момент. В итоге, наши военно-морские силы будут самыми слабыми за последние десятилетия, в то время, как НОАК, наоборот, становится намного сильнее. Это не имеет абсолютно никакого смысла

- приводит слова конгрессмена USNI.

Наконец, Галлахер заявил, что новые технологии, такие как направленная энергия, гиперзвуковое оружие и Совместная инициатива по командованию и контролю над всеми областями, не успеют встать на вооружение армии США до того, как Китай попытается взять под контроль Тайвань. Поэтому, по мнению конгрессмена, Пентагон должен сосредоточить усилия на других, более приоритетных, направлениях, направив бюджетные средства на модернизацию и производство уже применяемого ВС США вооружения.

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Китай
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