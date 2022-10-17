Войти
ТАСС

Пентагон рассказал о составе нового пакета военной помощи США Украине

518
0
0
Источник изображения: Фото: РГ: русское оружие"

Он включает 200 машин Humvee, боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы и артиллерийские снаряды

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Новый пакет американской военной помощи Украине, о выделении которого администрация США заявила в пятницу, включает в себя более 200 бронированных внедорожников Humvee, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые системы, артиллерийские снаряды. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Как из него следует, в указанный пакет на $725 млн вошли "дополнительные боеприпасы" для HIMARS, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 500 высокоточных артиллерийских снарядов. Кроме того, США передадут украинским военным 5 тыс. противотанковых систем, противорадиолокационные ракеты HARM, стрелковое оружие, другие вооружения, а также медикаменты.

В американском военном ведомстве уточнили, что Вашингтон с января 2021 года суммарно обязался предоставить Киеву вооружений на $18,2 млрд.

Ранее в пятницу президент США Джо Байден заявил, что поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $725 млн.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
HMMWV
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Похожие новости
21.09.2022
В Пентагоне заявили, что Украина может получить истребители F-16 через два-три года
22.08.2022
США не стоит играть с огнем на Украине. Иначе Россия даст ядерный ответ
10.08.2022
США выделили Украине военную помощь еще на $1 млрд
03.08.2022
В США сообщили о передаче Украине очередного пакета военной помощи на $550 млн
03.08.2022
В Киеве заявили о консультациях с Вашингтоном перед ударами HIMARS
18.07.2022
Источник сообщил о появлении американской РСЗО HIMARS в распоряжении ВС России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 00:26
  • 2
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 00:11
  • 35498
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.10 21:17
  • 14
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 17.10 18:57
  • 2
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха
  • 17.10 16:09
  • 3
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
  • 17.10 12:17
  • 1
ВВС США планируют искать бреши в ПВО противника посредством тактики «волчьей стаи»
  • 17.10 11:26
  • 2
Источник сообщил о возможности прикрепления к самолету Ил-76МД-90 до восьми БЛА "Молния"
  • 17.10 11:26
  • 0
Укрепление безопасности по НАТОвски — рост военных расходов и милитаризация региона
  • 17.10 10:58
  • 2
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 17.10 09:47
  • 1
США боятся российских систем ПВО. И вот почему
  • 17.10 08:10
  • 1
Пентагон заявил, что НАТО не будет вовлечена в боевые действия на Украине
  • 17.10 02:10
  • 1
До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90
  • 16.10 20:23
  • 4
Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах
  • 16.10 13:58
  • 2
Хваленый HIMARS по сравнению с ней - хлопушка: 600-мм РСЗО из КНДР
  • 16.10 11:53
  • 3
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»