Пентагон рассказал о составе нового пакета военной помощи США Украине

Он включает 200 машин Humvee, боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы и артиллерийские снаряды

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Новый пакет американской военной помощи Украине, о выделении которого администрация США заявила в пятницу, включает в себя более 200 бронированных внедорожников Humvee, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые системы, артиллерийские снаряды. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Как из него следует, в указанный пакет на $725 млн вошли "дополнительные боеприпасы" для HIMARS, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 500 высокоточных артиллерийских снарядов. Кроме того, США передадут украинским военным 5 тыс. противотанковых систем, противорадиолокационные ракеты HARM, стрелковое оружие, другие вооружения, а также медикаменты.

В американском военном ведомстве уточнили, что Вашингтон с января 2021 года суммарно обязался предоставить Киеву вооружений на $18,2 млрд.

Ранее в пятницу президент США Джо Байден заявил, что поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $725 млн.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.