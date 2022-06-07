Лавров отреагировал на поставки Западом ракетных систем Киеву

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил, как Москва будет действовать, если Запад предоставит Украине ракетные системы дальнего действия.

"Чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и России", — сказал он на пресс-конференции.

По словам министра, обещания президента Украины не применять американские ракеты для обстрелов российской территории — болтовня, которую невозможно воспринимать всерьез. И даже на самой Украине политики и депутаты "просто смеются над американцами, которые сказали, что верят Зеленскому", добавил Лавров.

На прошлой неделе власти США заявили, что передадут Киеву РСЗО HIMARS, но при условии, что они не будут применяться для ударов по территории России. Зеленский публично подтвердил, что Киев согласился на это. Однако другие украинские политики не исключают, что удары по территории России все же последуют.

Президент Владимир Путин заявил, что, если Украина получит дальнобойные ракеты, Россия сделает соответствующие выводы и будет наносить удары по тем объектам, которые им еще не подвергались.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.