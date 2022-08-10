США выделили Украине военную помощь еще на $1 млрд

В новый пакет, в частности, войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и передвижных ЗРК NASAMS

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом $1 млрд. Об этом сообщил в понедельник Пентагон.

"Сегодня Министерство обороны США объявляет <...> о выделении [Украине] помощи на цели безопасности объемом до $1 млрд", - сказано в сообщении. Как отметили в Пентагоне, это крупнейший по объему пакет военной помощи Вашингтона Киеву.

В новый пакет войдут:

боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS;

20 120-миллиметровых минометных комплексов и снаряды к ним;

1 тыс. противотанковых комплексов Javelin;

"сотни противотанковых систем AT4";

75 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

противопехотные мины Claymore;

взрывчатые вещества C-4, подрывные средства;

50 бронированных медицинских автомобилей;

различные медицинские принадлежности.

боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS;

20 120-миллиметровых минометных комплексов и снаряды к ним;

1 тыс. противотанковых комплексов Javelin;

"сотни противотанковых систем AT4";

75 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

противопехотные мины Claymore;

взрывчатые вещества C-4, подрывные средства;

50 бронированных медицинских автомобилей;

различные медицинские принадлежности.

С учетом нового пакета общий объем военной помощи, выделенной нынешней американской администрацией Киеву, составит около $9,8 млрд.

Поставки РСЗО HIMARS

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол отметил, что США наладили стабильные поставки Украине снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS, передано уже "множество сотен" таких боеприпасов и в будущем следует ожидать продолжения данных шагов Вашингтона. Он отказался уточнить, сколько именно ракет для HIMARS входит в нынешний пакет. "Мы никогда не называли точное число ракет. Не хотим уведомлять россиян обо всех деталях", - заявил заместитель главы военного ведомства США.

"Мы предоставили множество сотен этих систем (ракет - прим. ТАСС) за последние несколько недель, но я не буду вдаваться в детали насчет точного числа в нынешнем пакете", - отметил Кол. "Мы, - утверждал замминистра, - теперь находимся в таком ритме поставок, при котором они прибывают со стабильной периодичностью". Можно ожидать, что такие боеприпасы будут включены и в следующий пакет американской военной помощи Киеву, подчеркнул Кол.

Поставки истребителей F-16

По словам заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола, возможные поставки Соединенными Штатами Украине истребителей F-16 не входят в ближайшую перспективу, и окончательный анализ этого варианта действий в Вашингтоне еще не готов. "Не является непостижимым то, что в будущем западные летательные аппараты могли бы стать частью комбинации. Однако окончательный анализ этого не готов", - сказал заместитель главы американского военного ведомства, комментируя передачу Западом Украине оружия и военной техники.

При этом Кол подчеркнул, что в любом случае речь не идет о возможной передаче Киеву самолетов F-16 в какое-то ближайшее время. "<...> Наш приоритет, подчиняющий себе все остальные, заключается в том, чтобы передавать украинцам то, что уместно в текущих боевых действиях. <...> Мы концентрируем внимание на этих средствах, а не на том, что может быть поставлено через год, два, три года и так далее", - подчеркнул замминистра, отвечая на прямой вопрос про F-16.

По его словам, США исходят из того, что боевые действия на Украине ведутся "на востоке и все больше на юге", формируют пакеты военной помощи на основе таких выводов. "Нам необходимо передавать им средства, которые дают результаты, вписывающиеся во временные рамки, относящиеся к этому", - заявил Кол. Тем не менее, продолжал он, центральный аппарат Пентагона и Европейское командование Вооруженных сил США работают с ВСУ, чтобы определить их "средне- и долгосрочные требования". Речь идет о промежутке времени, который измеряется не "днями и неделями, а месяцами и небольшим числом лет", пояснил заместитель руководителя Минобороны США. Он подтвердил, что при подготовке этих оценок рассматривается вариант поставки западных летательных аппаратов.

Кроме того, отметил Кол, США прилагают активные усилия по поставкам запчастей к имеющимся у ВСУ военным самолетам МиГ-29 и оказанию другой такого рода помощи Киеву. Наконец, Вашингтон поставил Киеву ракеты "воздух - земля", предназначенные для борьбы с радарами, добавил Кол.

Операция России и реакция Запада

Ранее глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.