США предостерегли Киев от ударов по России, но пообещали дальнобойное оружие

США намерены поставить Киеву дальнобойное оружие, несмотря на опасность эскалации

Вашингтон обсуждает с Киевом опасность эскалации конфликта с Москвой в случае ударов по российской территории, но пока не накладывает на Украину ограничений в отношении передаваемого ей вооружения, сообщает агентство Reuters. Более того, как стало известно CNN, администрация Байдена готовится поставить Киеву дальнобойные реактивные системы залпового огня.

«На одной волне»

Официальные представители США и источники в дипломатических кругах рассказали Reuters, что «закулисные дискуссии», которые ведут Соединенные Штаты и Украина, «не ставят явных географических ограничений на использование оружия», поставляемого Киеву. Однако разговоры направлены на «достижение общего понимания» риска эскалации, если Украина решит нанести удар по территориям в глубине России.

«Мы обеспокоены эскалацией, но все же не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать им руки в отношении использования того, что мы поставляем», - сказал один из трех официальных лиц США на условиях анонимности.

В статье отмечается, что администрация президента Джо Байдена и союзники США «все чаще готовы предоставить Украине оружие большей дальности, в том числе гаубицы M777, поскольку Киев сражается» с вооруженными силами России «с большим успехом, чем предсказывали представители американской разведки».

Авторы материала напомнили, что сначала американцы считали, что Украина будет «захвачена гораздо более многочисленной российской армией». Но теперь официальные лица США подозревают, что Киев «может выиграть войну», поэтому хотят вооружить для этого украинские войска.

«Но разведка США также предупредила о растущих рисках, особенно с учетом несоответствия между очевидными амбициями президента России Владимира Путина и действиями его вооруженных сил. В ближайшие месяцы война может пойти по «более непредсказуемой и потенциально эскалационной траектории», как заявила директор Национальной разведки Эврил Хэйнс на слушаниях в Сенате в этом месяце», - говорится в статье.

Источники сообщили Reuters, что Соединенные Штаты не хотят напрямую воевать с Россией, но руководство Пентагона «находится в постоянном контакте с украинскими лидерами и предоставляют им критически важные разведданные, которые позволяют Украине атаковать российские войска на суше и на море».

Второй официальный представитель США сказал агентству, что у Вашингтона и Киева есть «общее понимание» в отношении использования определенных западных систем вооружений, страны «до сих пор были на одной волне в отношении существующих рамок». По его словам, у Киева достаточно «целей» на территории Украины, для которых Запад и поставляет вооружения, в том числе дальнего действия.

«Могут быть сценарии, когда украинцы окажутся загнанными в такой угол, что им покажется, что они должны усилить эскалацию, но мы этого еще не видели», - заключил он.

«Изменение правил игры»

Как сообщает телеканал CNN, администрация Байдена готовится поставить Киеву высокомобильную артиллерийскую реактивную систему M142 (HIMARS), дальность действия которой в зависимости от боеприпасов может составлять до 300 километров.

В статье отмечается, что о новых поставках могут объявить уже на следующей неделе. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в последние недели «умолял США и их союзников предоставить реактивную систему залпового огня или РСЗО».

«Производимые в США системы вооружения могут запускать ракеты на сотни километров - намного дальше, чем любая из систем, которые уже есть на Украине, - что, по мнению украинцев, может изменить правила игры в их войне против России», - говорится в статье.

Источники рассказали телеканалу, что администрация американского лидера до сих пор отказывалась от поставок дальнобойного вооружения из-за «опасений, что Украина может использовать системы для проведения наступательных атак на территории России». Кроме того, в Белом доме опасаются, что РФ может нанести «некий ответный удар против США» в случае отправки этого оружия Киеву.

«Неприемлемая эскалация»

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic заявил, что поставки западными странами Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации напряженности.

«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский», - сказал Лавров.

Он отметил, что Россия предостерегла Запад «самым серьезным образом», что поставка дальнобойных вооружений будет «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации».

Мария Шустрова