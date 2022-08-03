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ТАСС

В Киеве заявили о консультациях с Вашингтоном перед ударами HIMARS

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Источник изображения: gazeta.ru

Как сообщили в Минобороны Украины, США могут отменить удары, если намеченная цель их не устроит

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Украина проводит консультации с США перед использованием реактивных систем залпового огня HIMARS, при этом Вашингтон может отменить удары, если намеченная цель его не устроит. Об этом в понедельник в интервью газете The Telegraph сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По данным издания, он намекнул на то, что между разведcлужбами двух стран "есть уровень консультаций перед запуском ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любой удар в том случае, если их не устраивает намеченная цель".

Скибицкий отметил, что для обстрелов Украина использует "информацию, полученную в режиме реального времени". При этом он выступил с утверждением, что Вашингтон не предоставляет Киеву прямые данные для наведения.

Он не стал говорить о том, какие спутники использует Киев при ударах. "Я не могу сказать, британские или американские [спутники] <...>, но у нас очень хорошие снимки". Скибицкий также добавил, что украинская разведка "хорошо сотрудничает с партнерами в Великобритании" и со спецслужбами других стран.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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Великобритания
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HIMARS
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Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
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