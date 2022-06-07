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ИноСМИ

Америка отказалась идти на все ради Украины. И вот почему

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AFP 2022 / FABRICE COFFRINI

Интересы Украины – не наши интересы

Америка не готова пойти на все ради Украины, и это расстраивает Зеленского. Пора ему объяснить, в чем именно заключается помощь США, считает автор статьи TAC. Украинский кризис создает для Вашингтона больше рисков, чем выгод, и он не хочет участвовать в нем.

Патрик Бьюкенен

Пора сказать Зеленскому, что мы ему предоставим, а что нет, а также сообщить, что мы считаем приемлемыми условиями перемирия.

Америка занимает первое место среди стран, помогающих Украине. Однако интересы двух наших государств в военном отношении не идентичны. Для США крайне важно сдержать конфликт, чтобы не было его экспансии, и чтобы мы не оказались втянутыми в масштабную войну с Россией.

А независимость, территориальная целостность и демократическая власть на Украине к жизненно важным интересам США не относятся, хотя Америка их поддерживает. Ничто из этого не оправдывает конфликт с Россией, который поставит под угрозу безопасность, а в случае применения ядерного оружия и существование нашей страны.

Совершенно очевидно, что Америка на Украине не готова идти на все. До 24 февраля США ни разу не приглашали ее в НАТО, никогда не предоставляли ей гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 и не давали согласия воевать на ее стороне, если она подвергнется нападению. С самых первых дней этого конфликта мы исключили отправку на Украину американских войск и участие США в бесполетной зоне, что потребовало бы от американских летчиков сбивать российские самолеты.

Решения и заявления о том, чего мы не станем делать, продемонстрировали пределы американской преданности Украине, а также наше нежелание идти на серьезные риски ради Киева.

Но цель президента Владимира Зеленского состоит в достижении победы и изгнании россиян с украинской земли. А это потребует гораздо больше поддержки и помощи со стороны США и НАТО, чем он получает в настоящее время или может получить.

США и НАТО готовы снабжать Украину оружием, чтобы она могла обороняться. Но ни НАТО, ни Соединенные Штаты не желают сами участвовать в этом украинском кризисе. Когда дело доходит до того, что надо сражаться и погибать, это их конфликт, а не наш.

В попытке пристыдить НАТО и США, а также полностью и открыто втянуть их в этот конфликт Зеленский обвиняет колеблющиеся западные страны в умиротворении России и заявляет, что они сделаны из того же теста, что и подписавший Мюнхенское соглашение Невилл Чемберлен.

Что еще говорит Зеленский? Что борьба Украины — это дело Европы. Что борьба Украины — это дело НАТО. Что борьба Украины — это дело демократических стран. Что борьба Украины — это дело всего мира. Если Украина потерпит поражение, она станет лишь первой жертвой. За ней последуют другие.

Генри Киссинджер сказал, что в случае урегулирования путем переговоров Украине наверняка придется уступить России часть своей территории. Идеальной, заявил Киссинджер, стала бы "разделительная линия, существовавшая до начала военной операции в феврале 2022 года". Россия с 2014 года удерживает под своим контролем Крым, а также часть Луганской и Донецкой областей.

<…>

Такие трещины в поддерживающей Украину коалиции наверняка станут более явными и отчетливыми, поскольку Россия по всей видимости закрепляется в Донбассе.

Италия, Франция и Германия — все они поддерживают контакты с Путиным. Все настаивают на переговорах. Никто не требует того, на чем время от времени настаивает Зеленский: чтобы Россия отдала украинские территории, занятые после 2014 года.

Знакомые с властью России восточноевропейские страны вторят Зеленскому, требуя разгромить, унизить и выдворить Россию с Украины.

Когда и если прекратится огонь и начнутся переговоры, в поддерживающей Украину коалиции наверняка произойдет раскол. <…>

Поскольку Россия медленно, но настойчиво продвигается вперед в Донбассе, вряд ли можно говорить, что у Путина слабые переговорные позиции.

Украинцы и русские ведут друг по другу артиллерийский огонь в Донбассе, и Зеленский попросил США поставить высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS. Дальность стрельбы этих систем почти 80 километров, и поэтому территория России может оказаться в зоне досягаемости. Но американское руководство заявляет: украинские лидеры заверили его, что HIMARS не будут использоваться для обстрелов российской территории.

Кремль предупредил, что любая страна, поставляющая на Украину современное оружие, столкнется с самыми серьезными последствиями. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Запад в том, что он объявил России "тотальную войну".

Это свидетельствует о том, что данный конфликт сегодня создает для США гораздо больше рисков и опасностей, чем дополнительных выгод и вознаграждений от ослабления России в ходе затяжных боевых действий. Пора сказать Зеленскому, что мы ему предоставим, а что нет, а также сообщить, что мы считаем приемлемыми условиями перемирия.

Комментарии читателей

Kouroi

Сдерживать экспансионистскую Россию, не давать ей приближаться к натовским границам? Ничего не путаете, господин хороший? Насколько я помню, 30 лет назад именно НАТО начала экспансию, приближаясь к границам России, хотя и обещала не делать этого. Почему вы пытаетесь одурачить людей своими комментариями?

Red Death

Это не в интересах американского народа, но это точно в интересах американской империи — воевать с Россией до последнего украинского солдата и до последнего европейского евро.

Без присутствия НАТО у украинцев нет ни единого реального шанса победить в этом конфликте. Безусловно, они добивались определенных успехов, но полностью мобилизованная Украина сражается с российской армией мирного времени, а инициатива и импульс силы на стороне России (пусть преимущество и небольшое).

stari_momak

Уже появились сообщения, что люди, записавшиеся в территориальную оборону (чтобы остаться дома), отказываются отправляться на фронт. Учите украинский или русский и почитайте Телеграм.

Kessler

Мы не знаем, сколько солдат, находящихся в окопах под артиллерийским огнем, по-настоящему хотят бороться.

Johnny

Байден недавно все четко изложил в статье в "Нью-Йорк Таймс". Она так и называлась: "Что Америка будет делать на Украине, а что не будет". Киссинджер, а также Бьюкенен и Хомский постоянно упускают из виду одну вещь. Речь идет о выдвижении условий за столом переговоров. Чем прочнее позиции России за столом переговоров, тем хуже будет исход практически для всех. Если Россия удержит Херсон и закрепится в Донбассе, то достигнутое со временем перемирие будет крайне неустойчивым. Это будет пороховая бочка, готовая взорваться в любой момент. Возврат к дофевральским территориям (а лучше — к общепризнанным границам) обеспечит больше стабильности, и пока это возможно, разумно настаивать на этом. Россия несет огромный ущерб, а Путин недолго сможет искусственно накачивать российскую экономику. Грядет экономический крах.

Если конкретно, то русские пока не заинтересованы в дипломатии. Россия очень сильно нуждается в снятии санкций, но пока она на Украине, никто санкции не отменит.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Италия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
HIMARS
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
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