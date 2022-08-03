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ТАСС

В США сообщили о передаче Украине очередного пакета военной помощи на $550 млн

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci

Он будет в себя включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Власти США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $550 млн, он будет в себя включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Как он отметил, ранее в этот же день официальные лица США побеседовали с украинскими коллегами, чтобы "проинформировать их о новом пакте военной помощи на $550 млн, предоставление которого администрация [президента США Джо] Байдена одобрит сегодня". По словам Кирби, в указанный пакет войдут "дополнительные боеприпасы для <...> РСЗО HIMARS, а также "боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских установок".

Согласно изложенной представителем СНБ информации, телефонные переговоры с партнерами в Киеве провели в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, помощник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли. Они сигнализировали о "непоколебимой поддержке Соединенными Штатами Украины", поставили Киев в известность о выделении нынешнего пакета военной помощи, заявил Кирби.

Ранее глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

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Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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