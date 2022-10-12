РФ заявила протест в связи с голосованием по резолюции ГА ООН по референдумам

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя считает, что спецсессия ГА ООН созвана для продвижения нарратива против России

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Россия заявила решительный протест в связи с нарушениями при принятии решения о процедуре голосования в Генеральной Ассамблее ООН по американской резолюции с осуждением Москвы за проведение референдумов на освобожденных территориях. Об этом сообщил в понедельник постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Россия ранее предложила провести тайное голосование по данной резолюции, однако Албания выступила против этого, и ГА ООН в итоге одобрила открытый формат голосования. "Заявляем наш решительный протест против вопиющего порядка ведения заседания", - подчеркнул дипломат, выступая на заседании спецсессии Генассамблеи ООН по ситуации на Украине.

Он отметил, что в ГА ООН в процессе решения вопроса Россию лишили права слова, исказили ее выступление и "сейчас пытаются украсть у стран - членов ООН право свободно высказывать точку зрения".

По его словам, РФ требует поставить на ГА ООН вопрос о тайном голосовании по резолюции о референдумах. "Господин председатель, раз вы не дали нам этого сделать в нормальном порядке, когда мы об этом просили, то мы требуем сейчас поставить на голосование наше предложение о приостановлении действия правила 87 целиком, включая его пункт "б" (о том, что все голосования на ГА ООН, кроме вопросов выборов на различные должности, должны проводиться в открытом формате - прим. ТАСС)", - сказал он.

Россия настаивает, что состоявшееся ранее голосование по албанскому предложению касалось утверждения открытого формата голосования, поэтому российское предложение не может считаться его повтором.

Небензя также заявил, что специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН созвана для намеренного продвижения антироссийского нарратива. По его словам, "такого размаха цинизма, конфронтации и крайне опасной поляризации, как сейчас, не было в истории всемирной организации". "Особенно рельефно это проявляется на данной сессии, политизированность которой вытекает уже из того, что она специально создана для продвижения нарратива, направленного против одного государства - Российской Федерации", - указал дипломат.

Небензя считает, что резолюция США по референдумам - еще один шаг к расколу ООН. "В качестве предлога для возобновления спецсессии использована низкопробная и беспрецедентная провокация в Совете Безопасности [ООН]. Нам предлагалось поддержать документ, в котором мы осуждали бы самих себя", - отметил дипломат. "При чем тут поддержание мира и безопасности или поиск путей урегулирования конфликта? - продолжил он. - Это еще один шаг к расколу и эскалации, которая, мы уверены, не нужна подавляющему числу государств, представители которых находятся сегодня в этом зале".

По его словам, НАТО преследует цель победить или ослабить Россию. "НАТО, с которой мы на самом деле столкнулись на Украине, нужна исключительно эскалация конфликта как ступень к заветному плану, вынашивавшемуся и готовившемуся много лет: победить или хотя бы ослабить Россию", - сказал он.

США и Албания вынесли 30 сентября на голосование СБ ООН проект резолюции с осуждением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Россия наложила вето на этот документ. Бразилия, Габон, Индия и Китай воздержались при голосовании. Согласно принятой в апреле западной резолюции ГА ООН, заседание данного органа будет созываться каждый раз при использовании вето в Совбезе кем-либо из государств - постоянных членов. Генассамблея должна собираться в течение 10 дней с момента применения права вето.