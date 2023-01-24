Кисида заявил, что конфликт вокруг Украины выявил слабость мирового порядка и Совбеза ООН

Премьер Японии добавил, что некоторые страны используют ситуацию для укрепления своих связей с Россией

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины выявила слабость мирового порядка в его нынешнем состоянии и недостатки функционирования Совета Безопасности ООН, поскольку она не смогла противостоять брошенным вызовам. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"Были выявлены недостатки функционирования Совбеза ООН в ответ на вызов международному мирному порядку (имеется в виду СВО РФ - прим. ТАСС), основанному на верховенстве права, который поддерживал мир. Кроме того, стало очевидным ослабление международного мирного порядка: некоторые страны используют эту возможность для укрепления своих связей с Россией, преследуют практические выгоды в энергетической и других областях, а также продвигают ракетно-ядерные разработки", - сказал Кисида.

Япония в последнее время неоднократно выступала с критикой Совбеза ООН и заявляла о необходимости проведения его реформы в контексте обеспечения верховенства права и многостороннего формата всемирной организации.

В состав Совета Безопасности ООН входят пять постоянных членов - Россия, Великобритания, Китай, США, Франция - и десять непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на два года. 31 декабря 2022 года истек срок полномочий пяти из них - Индии, Ирландии, Кении, Мексики, Норвегии. Освободившиеся места заняли Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор, Япония. До конца 2023 года в составе СБ ООН также останутся Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что реформа Совета Безопасности ООН назрела и хроническая недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована. По его мнению, получение Бразилией и Индией статуса постоянных членов СБ ООН принесет добавленную стоимость данному органу, чего не произойдет при получении такого статуса Германией и Японией.