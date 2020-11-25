Болгары об украинском блицкриге в Крыму: русские бьют сильно, болит долго (Факти, Болгария)

БТР во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.

Болгары с сарказмом комментируют заявления украинских политиков о возможности блицкрига в Крыму и возвращения полуострова под контроль Киева. Украина быстрее распадется, чем получит отколовшийся регион, пишут читатели издания «Факти» и напоминают, чем закончилась попытка фашисткой Германии быстро разбить СССР.

Факти: Вот что будет, если украинская армия проведет блицкриг в Крыму

Время от времени украинские политики грозятся вернуть Крым в состав Украины, однако в действительности это маловероятно. У Киева нет необходимых сил и смелости для проведения такой сложной военной операции, а Россия готова моментально реагировать на любую угрозу. Кроме того, население Крыма отождествляет себя с Россией. Запад вряд ли поддержит Украину, там привыкли держаться в стороне и жить по двойным стандартам: Косово признавать, а Крым - нет.

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Комментарии:

Бесен Язовец

Какой еще блицкриг, русские выбьют украм зубы еще до того, как те двинутся в Крым!

та тъй де

Другими словами, Украина станет русской. Такой, какой она была на самом деле.

ЛЛЛ

Крым всегда был русским.

БАЙ ХАЙ

У Крыма не было проблем с Украиной, пока США не решили разместить свои силы на российских базах!

туй то

Крым - это российская звезда смерти, Украина - ничтожно маленький и слабый фактор. Крым очень милитаризирован, там полно стратегического оружия для сдерживания европейских стран - членов НАТО. Крым и Калининград держат Европу в ракетных рукавицах.

az #Победа75

Для киевских фашистов война против РФ равносильна самоубийству! Даже американцы на это не решаются…

ke da

Ну-ка, все наши русофилы-болгарофобы (70 процентов комментирующих) - марш в Крым, защищайте его, а то если Россия падет, вы умрете от горя!

не може да бъде

Как известно, время хороший врач, но плохой косметолог. И с годами лицо Украины станет желтым и морщинистым. Возможно, через 10-15 лет Украина начнет распадаться, и эта область вернется в свои исторические границы, т.е. территория до Киева отойдет России, западную Украину поделят Польша и Венгрия, а от так называемой Украины останется только Киевская область - и это ни в коем случае не преувеличение!

ттттт

Неудачное сравнение Крыма и Косова - чистая пропаганда.

Пацо

Даже в компьютерной игре воевать с Россией - плохая идея. Смотрите "Машу и медведя" и не дергайтесь

Бай Шиле

Был уже один такой "блицкриг" против России, потом тысячи немцев развлекались в Сибири.

Питко

А что будет, если Гватемала нападет на США? А если Суринам вторгнется в Бразилию? Или Андорра нападет на Францию? А если Бутан на Китай?

Бандерчо

Украина - крепкий орешек! Вот почему Путин не смеет на нее нападать - зубы бережет!

Ццц

Пример Крыма хорошо иллюстрирует закон бумеранга: резолюция о праве на самоопределение, которую США убедили принять в ООН в 2007 году, была нацелена на Косово, а в итоге помогла крымской военно-морской базе не стать натовской.

1944

Статья, написанная идиотами для идиотов. Но чего еще ждать от кремлевских гибридов - только такую не имеющую аналогов чушь!

Jordanov

Недалеко от Севастополя находится кладбище, где лежат 200 тысяч русских солдат, воевавших против украинских фашистов во время Великой Отечественной войны. Нужно ли еще что-то говорить…

Александър

А почему никто не вспомнил, что когда-то на Крымском полуострове располагалась древняя Великая Болгария?!

Шмид

Русские бьют сильно, болит потом долго.

Call of Duty

Ах-ах-ах, кому-то приснился блицкриг, и он решил быстрее об этом рассказать, пока не забыл, смешно.

Брях

Жду, когда македонцы заявят права на свои земли в Индии.

Кйфжхсцдь

Помните, один уже совершал "блицкриг". На "блиц" дошел почти до Москвы, а русские его потом с "кригом" отправили в Берлин.

Гост

Конечно, сравнение Крыма с Косово неудачное, потому что Косово никогда не было албанским. После Второй мировой войны Тито заселил эту территорию албанцами, они быстро расплодились и начали предъявлять претензии. Со временем подобный сценарий ждет и Европу.

100

Россия завладела Крымом в XVIII веке, а русское население стало преобладать на полуострове с середины XX века, после того, как Сталин депортировал большую часть населения Крыма и заменил его русскими.