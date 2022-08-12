Литва готова передать Украине свое вооружение в обмен на получение от союзников нового

В Минобороны Литвы также сообщили, что Вильнюс продолжит участие в обучении украинских военных

ВИЛЬНЮС, 11 августа. /ТАСС/. Вильнюс готов передать Киеву находящееся в арсенале армии Литвы вооружение, но надеется, что в таком случае союзники балтийской республики будут готовы поставить ей новую военную технику. Об этом в четверг в Копенгагене на донорской конференции "Копенгаген - Украина - 2022" заявил замминистра Минобороны Литвы Маргирис Абукявичюс, сообщило литовское оборонное ведомство.

"Литва рассматривает возможность поддержать Украину передачей вооружения. Процесс может ускорить согласие союзников на поставку Литве взамен новой боевой техники", - приводятся в сообщении его слова.

Вильнюс, как отметил Абукявичюс, продолжит участие в обучении украинских военных. "Во второй половине августа Литва организует пять дополнительных курсов для военных специалистов. В течение шести месяцев обучение пройдут около 150 человек", - сказал он.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила на Украину элементы вооружения, не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона сообщила, что это было летальное оружие советского производства. В феврале 2019 года Вильнюс передал Киеву снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года литовский кабмин одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических (разгрузочных) поясов стоимостью €676 тыс.

В феврале текущего года Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. В апреле Минобороны республики заявило, что передает Украине партию тяжелых минометов, стоимость которых составляет десятки миллионов евро. В июле Вильнюс сообщил о передаче Украине бронетранспортеров М-113 и М-577.