Войти
ТАСС

Литва готова передать Украине свое вооружение в обмен на получение от союзников нового

306
0
0
Опорные двухзарядные пусковые установки Dual Mount Stinger (DMS) зенитного ракетного комплекса Stinger в составе вооруженных сил Литвы
Опорные двухзарядные пусковые установки Dual Mount Stinger (DMS) зенитного ракетного комплекса Stinger в составе вооруженных сил Литвы.
Источник изображения: министерство национальной обороны Литвы

В Минобороны Литвы также сообщили, что Вильнюс продолжит участие в обучении украинских военных

ВИЛЬНЮС, 11 августа. /ТАСС/. Вильнюс готов передать Киеву находящееся в арсенале армии Литвы вооружение, но надеется, что в таком случае союзники балтийской республики будут готовы поставить ей новую военную технику. Об этом в четверг в Копенгагене на донорской конференции "Копенгаген - Украина - 2022" заявил замминистра Минобороны Литвы Маргирис Абукявичюс, сообщило литовское оборонное ведомство.

"Литва рассматривает возможность поддержать Украину передачей вооружения. Процесс может ускорить согласие союзников на поставку Литве взамен новой боевой техники", - приводятся в сообщении его слова.

Вильнюс, как отметил Абукявичюс, продолжит участие в обучении украинских военных. "Во второй половине августа Литва организует пять дополнительных курсов для военных специалистов. В течение шести месяцев обучение пройдут около 150 человек", - сказал он.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила на Украину элементы вооружения, не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона сообщила, что это было летальное оружие советского производства. В феврале 2019 года Вильнюс передал Киеву снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года литовский кабмин одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических (разгрузочных) поясов стоимостью €676 тыс.

В феврале текущего года Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. В апреле Минобороны республики заявило, что передает Украине партию тяжелых минометов, стоимость которых составляет десятки миллионов евро. В июле Вильнюс сообщил о передаче Украине бронетранспортеров М-113 и М-577. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Украина
Продукция
M113 БТР
Stinger
Проекты
NATO
Похожие новости
01.07.2022
Норвежские передвижники
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
14.03.2022
Мишени для российских ракет
30.06.2021
Игры в танчики
11.06.2020
С миру по пушке – Турции противник
29.05.2019
Вооруженный против Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.08 08:37
  • 3
Россия продемонстрирует ракету модульного построения Х-МД-Э
  • 12.08 07:47
  • 30175
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.08 03:36
  • 2
Американская компания Planet.Labs утверждает, что на представленных спутниковых снимках - последствия взрывов на аэродроме в Новофёдоровке
  • 12.08 01:22
  • 2
С начала 2022 года на территории ЦВО открылись около 30 парков "Патриот"
  • 12.08 00:56
  • 9
Ходаковский рассказал об отличии работы российской и украинской артиллерии на фронте
  • 12.08 00:37
  • 14
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 11.08 23:16
  • 8
В США оценили срок начала использования российских «Охотников» на Украине
  • 11.08 22:46
  • 1
Россия передала Мали партию боевых самолётов и вертолётов
  • 11.08 21:34
  • 2
Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму
  • 11.08 20:14
  • 13
Российские стелс-корветы оснастили "Калибрами"
  • 11.08 18:50
  • 1
Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине зенитного комплекса "Гепард"
  • 11.08 17:37
  • 17
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 11.08 13:21
  • 9
Лучисто-игристое оружие России
  • 11.08 11:59
  • 1
В Роскосмосе заявили, что работы по созданию ракетного комплекса "Байтерек" идут по плану
  • 11.08 11:57
  • 0
Польское правительство готово вернуть всеобщий обязательный призыв в армию