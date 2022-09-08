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ТАСС

В Киеве надеются получить от Запада в два раза больше систем HIMARS

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Работа американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS
Работа американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Armed Forces of Ukraine/ZUMA Press

По словам помощника президента Украины Алексея Арестовича, в ближайшие дни по этому вопросу состоится встреча на авиабазе Рамштайн в Германии

ВИЛЬНЮС, 7 сентября. /ТАСС/. Украина рассчитывает получить от своих западных партнеров в два раза больше реактивных систем залпового огня HIMARS производства США. Об этом в среду заявил национальному гостелерадио Литвы LRT помощник президента Украины Алексей Арестович.

"Нам нужно в два раза больше артиллерии, систем HIMARS. Надеемся, что наши партнеры смогут обеспечить это", - приводит его слова портал LRT.

Как отметил Арестович, в ближайшие дни по этому вопросу состоится встреча на авиабазе Рамштайн в Германии. "Надеемся, что будет достигнута договоренность о новом пакете [военной] помощи Украине", - сказал помощник президента.

Он выразил благодарность Вильнюсу, Риге и Таллину за участие в поставках Украине военной амуниции. "Страны Балтии отдали нам треть своего оборонного бюджета. Это неоценимая помощь", - утверждал Арестович.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила на Украину элементы вооружения, не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона сообщила, что это было летальное оружие советского производства. В феврале 2019 года Вильнюс передал Киеву снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года литовский кабмин одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических (разгрузочных) поясов стоимостью €676 тыс.

В феврале 2022 года Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. В апреле Минобороны республики заявило, что передает Украине партию тяжелых минометов, стоимость которых составляет десятки миллионов евро. В июле Вильнюс сообщил о передаче Украине бронетранспортеров М-113 и М-577. Киеву также был передан боевой беспилотник типа Bayraktar с ракетами класса "воздух-земля". 

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