В Литве считают, что Украина на полгода обеспечена вооружением и техникой

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, Вильнюс не намерен снижать темпы оказания военной помощи Киеву

ВИЛЬНЮС, 9 сентября. /ТАСС/. Партнеры Украины обеспечили ее вооружением и боевой техникой на ближайшие полгода. Об этом заявил в пятницу министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, участвовавший накануне в заседании созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву.

"С учетом того, что союзные страны передали Украине и еще только обещают поставить, вооружения ей, несмотря на интенсивность боевых действий, хватит на ближайшие шесть месяцев", - сказал он в эфире национального радио LRT.

Вильнюс, по словам министра, тоже не намерен снижать темпы оказания военной помощи Киеву. "На текущей неделе на Украину, когда выяснилась необходимость располагать таким вооружением, были направлены 105-миллиметровые гаубицы", - отметил он. Количество такой техники Анушаускас не уточнил. Он утверждал, что с учетом этих поставок Вильнюс оказал Киеву военную помощь в размере €180 млн.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила на Украину элементы вооружения, не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона сообщила, что это было летальное оружие советского производства. В феврале 2019 года Вильнюс передал Киеву снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года литовское правительство одобрило поставку Украине бронежилетов и баллистических (разгрузочных) поясов стоимостью €676 тыс.

В феврале текущего года Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. В апреле Минобороны республики заявило, что передает Украине партию тяжелых минометов, стоимость которых составляет десятки миллионов евро. В июле Вильнюс сообщил о передаче Киеву бронетранспортеров М-113 и М-577. Украине также был передан боевой беспилотник типа Bayraktar с ракетами класса "воздух - земля".