Литва оказала Украине военную помощь на €153 млн

Министр обороны страны Арвидас Анушаускас сообщил, что в последней партии помощи были тепловизоры и антидроны

ВИЛЬНЮС, 30 августа. /ТАСС/. Военная помощь Вильнюса Киеву с начала украинского кризиса в денежном выражении составила более €150 млн. Об этом на своей странице в Twitter написал во вторник министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Размер военной поддержки Украине от Литвы исчисляется €153 млн. В последней партии такой помощи были тепловизоры и антидроны", - говорится в тексте.

Во вторник перед отъездом в Прагу на неформальную встречу министров обороны стран - членов Евросоюза Анушаускас в эфире национального телевидения LRT заявил, что Литва отправляет на Украину партии военной помощи каждые два-три месяца.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила на Украину элементы вооружения, не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона сообщила, что это было летальное оружие советского производства. В феврале 2019 года Вильнюс передал Киеву снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года литовский кабмин одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических (разгрузочных) поясов стоимостью €676 тыс.

В феврале 2022 года Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. В апреле Минобороны республики заявило, что передает Украине партию тяжелых минометов, стоимость которых составляет десятки миллионов евро. В июле Вильнюс сообщил о передаче Украине бронетранспортеров М-113 и М-577. Киеву также был передан боевой беспилотник типа Bayraktar с ракетами класса "воздух - земля".