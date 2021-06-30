Игры в танчики

Арсеналы армий Литвы, Латвии и Эстонии собраны с бору по сосенке

Страны Балтии после получения независимости принципиально отказались считать себя правопреемниками СССР, что существенно осложнило им процесс военного строительства. Все войска мощного Прибалтийского ВО достались России, а прибалтам по сути пришлось побираться («Вынужденные непротивленцы»).

При этом весьма быстро выяснилось, что западные страны благотворительностью заниматься не хотят. Бесплатно они готовы отдать прибалтам лишь технику сильно устаревшую. За современную же надо платить очень серьезные деньги, с которыми у стран бывшей советской Прибалтики и сегодня имеются очень большие проблемы. Кроме того, надо прямо признать, что Вашингтон и Брюссель не форсировали поставки оружия прибалтам потому, что не хотели злить Москву. Впрочем, натовская «сдержанность» отчасти компенсировалась получением техники от соседей-нейтралов – Швеции и Финляндии.

Литва «позволила себе» взять у России небольшое количество советского оружия в лице 15 разоруженных БТР-60ПБ (из наличия ВВ МВД СССР) и четырех учебных самолетов L-39С (чехословацкого производства, но из наличия советских ВВС). Кроме того, в обмен на строительство литовцами жилья в Калининградской области для военнослужащих выводимых туда частей Прибалтийского ВО ВМС Литвы получили из состава БФ РФ два МПК проекта 1124М, которые в литовских ВМС числились фрегатами. Они так и остались по сути единственными настоящими боевыми кораблями всех трех флотов стран-сестричек. Сегодня они списаны и сданы на слом за полной выработкой ресурса. Кроме того, советские 120-мм минометы Литва получала из Болгарии и Чехии, из Польши пришли 11 БРДМ-2 и 10 МТЛБ, а также пять вертолетов Ми-2.

ВС Латвии в начале 90-х получили из Польши БРДМ-2 и Ми-2 (2 и 4 соответственно). Германия расщедрилась на два ракетных катера проекта 205 (без ПКР, в качестве сторожевых), из Чехии получили около трех десятков 120-мм минометов (и столько же собственных чешских 100-мм орудий К-53) и три танка Т-55, которые до сих пор остаются единственными танками во всех трех прибалтийских странах, поэтому стали любимыми героями российских анекдотов про эти армии. ВС Эстонии в середине 90-х получили полтора десятка минометов из Болгарии, три вертолета Ми-8 из Германии, а уже в ХХI веке 42 122-мм гаубицы Д-30 из Финляндии. Было еще поставлено по нескольку L-39 – в Эстонию с Украины, в Литву из Чехии (в дополнение к полученным из России). От Германии всем трем мелким прибалтийским тиграм досталось по два чешских легких транспортных L-410. Больше никакого советского и восточноевропейского оружия Таллин, Рига и Вильнюс не приобретали.

“В апреле 2004 года страны Прибалтики в ходе второй волны расширения альянса были приняты в НАТО, что, впрочем, не очень сильно повлияло на закупки ими вооружений”

Вообще в 90-е и в начале 2000-х главными поставщиками боевой техники для прибалтийских армий были немцы и скандинавы. Германия, кроме вышеупомянутой советской и чехословацкой техники, поставляла прибалтам тральщики (типа «Кондор» из состава ВМС бывшей ГДР – по два в Латвию и Эстонию, типа «Фрауэнлоб» – два в Эстонию, типа «Линдау» – по два в Литву и Эстонию, один в Латвию). Вильнюс, кроме того, получил от немцев более двухсот американских БТР М113 (включая три десятка на запчасти). Швеция в 90-е выдала всем прибалтам по 13 древних БТР М/42 и по два ПТРК RBS-56 «Билл» с восьмью ПТУР к ним. В начале 2000-х к этому добавились 120-мм минометы М/41D – менее десятка для Литвы, более трех десятков для Латвии, более полутора сотен для Эстонии. Дания передала литовцам полсотни американских 105-мм орудий М101, эстонцам – фрегат и сторожевой катер. Норвегия поставила ракетные катера типа «Сторм» (опять же без ПКР, как сторожевые, ибо никто не хотел злить Россию): один в Эстонию, три в Литву, четыре в Латвию, Литва и Латвия также получили по одному минзагу типа «Видар». Финляндия поставляла технику только в Эстонию – около двух десятков 105-мм орудий М-61/37, патрульный корабль, сторожевой катер. Таллин, кроме того, приобрел в Израиле свыше сотни ПТРК MAPATS, в США – четыре легких вертолета R-44, которые, впрочем, боевыми не являлись ни в каком варианте. Вильнюс в начале 2000-х закупил в США 18 ПТРК «Джавелин» и 8 ПЗРК «Стингер». Именно «Стингеры», «Джавелины» и МАРАТS стали в то время единственным серьезным оружием в арсеналах прибалтийских армий.

В апреле 2004 года страны Прибалтики в ходе второй волны расширения альянса были приняты в НАТО, что, впрочем, не очень сильно повлияло на закупки ими вооружений. Тем не менее у них постепенно начало появляться «настоящее оружие», хотя и не всегда современное.

Так, Литва приобрела у Германии 18 «почти новейших» 155-мм САУ РzН-2000 и 91 БТР «Боксер» (в бундесвере эти машины имеются только во вспомогательных вариантах, литовцы покупают их именно в линейной модификации). Кроме того, Берлин продолжает сотнями поставлять Вильнюсу БТР М113, только теперь в вариантах КШМ М577 и самоходного миномета М106. В Израиле для «Боксеров» предполагается купить ПТРК «Спайк». В США приобретены дополнительные «Джавелины», в Швеции и Норвегии – ПЗРК RBS-70, в Польше – ПЗРК «Гром-2». Куплены в Норвегии ЗРК NASAMS-3 (две батареи по четыре ПУ в каждой). ВМС Литвы получили четыре датских корвета типа «Флювефискен» и два британских тральщика типа «Хант» (при этом списаны и обращены в музеи или разобраны все «Стормы» и «Линдау»), ВВС – по три итальянских транспортных самолета С-27J и французских многоцелевых вертолета SA365.

Для Риги главным приобретением стала закупка в Великобритании 20 БРМ «Симитэр» и 103 БТР «Спартан» в различных вариантах, включая вспомогательные. Для них также предполагается купить израильские ПТРК «Спайк». Почти столь же солидной покупкой являются 35 американских 155-мм САУ М109А5О (и 10 КШМ для них), приобретенных в Австрии (в ближайшие годы из Австрии поступит еще 18 таких же САУ). Интересно, что австрийская армия получила эти САУ в 90-е годы из США и Великобритании, когда после окончания холодной войны страны «старого НАТО» передавали значительное количество техники европейским нейтралам. Теперь от нейтралов эта техника переходит странам «нового НАТО». По немецкому проекту построено в Латвии пять патрульных катеров-катамаранов, в Голландии куплено пять тральщиков типа «Алкмаар». Из Швеции получено не менее 100 ПЗРК RBS-70 и не менее восьми американских ПЗРК «Стингер» из Дании. Кроме того, Латвия приобрела в США восемь бронеавтомобилей «Кугар» класса МRАР и в Италии два вертолета А-109.

Для Эстонии главной военной сделкой стала покупка 44 шведских БМП CV9035 из наличия голландской армии, к которым затем должны добавиться еще 35 таких же БМП из арсенала ВС Норвегии. Ранее в Голландии и Финляндии было куплено около 150 финских БТР ХА-180. В США приобретены ПТРК «Джавелин», в Германии – ПТРК «Милан» и 24 155-мм орудия FH-70, во Франции и Бельгии – ПЗРК «Мистраль», в Великобритании – семь южноафриканских бронеавтомобилей «Мамба» и три тральщика типа «Сэндаун», из которых в данный момент и состоят ВМС Эстонии (купленные ранее корабли и катера уже списаны). Предполагается закупка 12 южнокорейских САУ К-9 (либо в Республике Корея, либо в Финляндии).

Благодаря последним приобретениям ВС прибалтийских сестричек начали хотя бы немного напоминать армии, а не быть откровенными пародиями на них. Тем не менее они по-прежнему не имеют танков, РСЗО, боевых самолетов и вертолетов, ПЛ, полноценных боевых кораблей и катеров с какими-либо ракетами. Чисто символическими являются натовские контингенты на территориях этих стран. Несмотря на всю антироссийскую истерию, злить Москву никто не хочет, причем сейчас даже сильнее, чем раньше.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (887) за 29 июня 2021 года