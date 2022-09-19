В МВД Украины заявили, что Литва отремонтирует украинские артиллерийские установки

По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, Вмльнюс передаст Киеву бронетранспортеры M113

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Литва отремонтирует украинские самоходные артиллерийские установки и передаст Украине бронетранспортеры M113. Об этом в субботу сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Литва отремонтирует украинские САУ (Самоходные артиллерийские установки - прим. ТАСС) Panzerhaubitze 2000 и передаст бронетранспортеры M113", - написал он в своем Telegram-канале.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила на Украину элементы вооружения, не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона сообщила, что это было летальное оружие советского производства. В феврале 2019 года Вильнюс передал Киеву снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года литовское правительство одобрило поставку Украине бронежилетов и баллистических (разгрузочных) поясов стоимостью €676 тысяч.

В феврале текущего года Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. В апреле Минобороны республики заявило, что передает Украине партию тяжелых минометов, стоимость которых составляет десятки миллионов евро. В июле Вильнюс сообщил о передаче Киеву бронетранспортеров М-113 и М-577. Украине также был передан боевой беспилотник типа "Байрактар" с ракетами класса "воздух - земля".