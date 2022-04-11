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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заявило об уничтожении систем ПВО С-300 в Николаевской и Харьковской областях

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И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ сообщило, что украинские системы противовоздушной обороны С-300 уничтожены в Николаевской и Харьковской областях.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

По данным Минобороны РФ, всего за время спецоперации уничтожено 234 украинских комплекса ПВО, включая С-300, "Бук-М1", "Оса АКМ".

С-300 - система ПВО дальнего действия, созданная в СССР в 1970-е годы, на ее базе разработано несколько модификаций, по сей день стоящих на вооружении как российских, так и зарубежных вооруженных сил.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.

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Бук-М1
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Конашенков Игорь
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