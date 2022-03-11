Флагман лег на дно

Гордость украинского флота – фрегат «Гетман Сагайдачный» затоплен экипажем

Флагманский корабль ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» затоплен экипажем. Цель – предотвратить захват корабля российскими войсками. Фрегат пустили на дно на мелководье: над водной поверхностью остались торчать мачты с антеннами радиолокационных станций, ходовой мостик и 100-мм орудийная башня на верхней палубе корабля. Моряки явно торопились, поскольку на момент открытия кингстонов линия боевого соприкосновения находилась довольно далеко от места затопления – в порту города Николаева. Возможно, решение было принято, чтобы избежать уничтожения корабля ракетно-бомбовым ударом ВКС России. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины сообщил в Facebook, агентстве УНИАН в Telegram со ссылкой на народного депутата Украины Алексея Гончаренко о гибели флагмана флота.

«Флагман ВМСУ «Гетман Сагайдачный» подтопили в порту Николаева. Так нужно. После быстро поднимем и восстановим», – сообщили в Центре.

По словам Гончаренко, это сделали еще 24 февраля. В этот день президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в соседней стране. Путин заявлял, что цели операции – защита населения от «геноцида», «демилитаризация» и «денацификация».

Согласно сводкам МО РФ, к тому времени в ходе специальной военной операции было поражено несколько сот объектов военной инфраструктуры Украины. «Уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 82 пункта управления и узла связи украинских Вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук-М1» и «Оса», а также 76 радиолокационных станций», – сообщил на одном из последних брифингов официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также уничтожены 827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и минометов, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов.

Среди объектов военной инфраструктуры была уничтожена и практически завершенная база в Очакове, где в будущем должны были базироваться корабли стран НАТО. Воздушно-бомбовым ударом в первые дни операции ее сравняли с землей и тем самым «обнулили» долгосрочные планы Организации Североатлантического договора на присутствие на южном побережье Черного моря. Очередной целью мог стать и «Сагайдачный».

Самозатопление позволило избежать ненужных человеческих жертв, а экипажу – организованно покинуть корабль, прихватив с собой личные вещи, документы и, возможно, дорогостоящие блоки радиоаппаратуры. Выйти в море и дать бой значительно превосходящей по огневой мощи российской эскадре, маневрирующей к югу от Одессы, – подобное развитие событий даже не рассматривалось. И правильно, поскольку «Сагайдачный», хоть и классифицируется «фрегатом», на самом деле представляет сторожевой корабль, специально спроектированный для ведения пограничной службы. На нем нет ни противокорабельных, ни противолодочных комплексов управляемого ракетного оружия – только лишь морально устаревшая система ПВО «Оса-МА2» малой дальности (до 15 км). Попытаться поразить российские корабли «Сагайдачный» мог лишь 533-мм торпедами и артиллерией, представленной 100-мм пушкой и парой 30-мм зенитных автоматов.

Если бы не специальная военная операция, фрегат мог бы стать более грозной боевой единицей. В конце 2021 года военное ведомство Украины подписало соглашение с госпредприятием «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» на ремонт и модернизацию корабля. На это было запланировано выделить 436 млн гривен. Работы должны были проводиться на судостроительно-судоремонтном заводе «Нибулон» (бывший завод «Лиман») в Николаеве, куда «Гетман Сагайдачный» прибыл из Одессы 4 июля 2021 года. До этого корабль длительное время отстаивался в Одессе в базе ВМС Украины в Практической гавани. Однако после прибытия в Николаев ремонтные работы на корабле так и не были начаты, и «Гетман Сагайдачный» был «временно» отшвартован к стенке фактически недействующего бывшего Черноморского судостроительного завода. Корабль завели в порт и частично разоружили (на период заводских работ часть вооружения и боекомплект свозят на берег), но приступить к работам так и не успели.

В теории, фрегат мог получить противокорабельные ракеты «Нептун» (близкие по характеристикам к американскому «Гарпуну» и российским Х-35 комплекса «Уран»). Во времена СССР над разработкой этой машины работали инженеры киевского конструкторского бюро «Луч». Двигатель должны были делать на запорожском «МоторСич», а финальной сборкой изделия заниматься на Харьковском авиационном заводе. Развал СССР поставил крест на проекте. Тем не менее Украина унаследовала всю проектную документацию и, как ни странно, в «лихие» 90-е не потеряла и не продала ее. Хотя еще в нулевые ракета засветилась в каталоге военно-технической продукции Северной Кореи, в котором кроме всякого советского наследия в виде полевого универсального телефона ТА-57 (тот, что перед звонком требует покрутить ручку зарядки аккумулятора), ракет комплекса Р-17 «Скад» (в экспортной классификации принято именовать «Эльбрус»), была представлена и машина, как две капли воды похожая на Х-35.

В настоящее время украинский «Нептун» прошел огневые испытания и недавно поступил на вооружение ВСУ. Его особенность в том, что это первая полностью унифицированная ракета, применение которой возможно как с надводных кораблей, береговых ракетных комплексов, так и авиационных носителей. Головка самонаведения ракеты не излучает сигнал в поисках цели, а принимает его. Это пассивный принцип радиолокации, при котором невозможно обнаружить атакующую цель машину. В 90-е российскую версию ракеты даже планировали поставлять в США. Американцы хотели не менее 100 российских изделий с целью установить такие компьютеры на свои UGM-84 Harpoon компании McDonnell Douglas. Но сделка не состоялась. Теперь украинский военный эксперт Олег Жданов утверждает, что после появления «чудо-оружия» Пентагон вновь проявит интерес к такой возможности. По его словам, ракете комплекса невозможно противостоять, ведь она «практически бесшумная». Командующий украинскими морскими силами контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что намерен сформировать три дивизиона «Нептунов» для размещения на Черноморском побережье Украины.

С началом специальной военной операции данные ракеты использовались при обстреле гражданских судов, проходящих вблизи Одессы. По всей видимости, украинские военные приняли их за боевые корабли ВМФ России. Снаряды настигли цели, в результате есть жертвы и разрушения, но, к счастью, ни одно судно не затонуло. Хотя на фоне действий ВСУ Украины, обороняющихся в жилых кварталах и прикрывающихся мирным населением как живым щитом, верится в это с трудом.

Что же до затопления «Гетмана Сагайдачного», то, по версии бывшего командующего Черноморским флотом (1996–1998 годы) адмирала Виктора Кравченко, высказанной в интервью РИА Новости, фрегат подтопили ради блокирования фарватера. С тем, чтобы им не смогли воспользоваться российские десантные суда в случае попытки захвата Николаева с моря.

Местный судостроительный завод когда-то представлял крупнейший центр надводного кораблестроения Советского Союза. Здесь, в частности, построены все отечественные тяжелые авианесущие крейсера, включая флагман ВМФ России «Адмирал Кузнецов». За годы «самостийности» предприятие постепенно утрачивало мощности и квалифицированный персонал. И, как мы видим на примере «Сагайдачного», фактически низведено до уровня судоремонтного завода.

Дальнейшая судьба корабля остается неясной. Технически поднять его несложно, да и отремонтировать тоже можно. Однако это невыгодно по экономике: фрегат построен 30 лет тому назад (спуск на воду – 1992 год), устарел морально и физически. За все годы службы в составе ВМС Украины фактически использовался в качестве учебного. Благо что корабли базового проекта 1135 отличались хорошей мореходностью, надежностью машин и механизмов. Корабли этого класса относятся к сторожевикам в ВМФ СССР и ВМФ РФ, по классификации НАТО – фрегатам класса Krivak I. Корабли проекта 1135 имели несколько подтипов и модернизаций: 1135М, 11352, 11353.

Начиная с 1968 года они пошли в большую серию на трех судостроительных заводах: ССЗ «Янтарь» в Калининграде, ССЗ имени А.А. Жданова в Ленинграде и ССЗ «Залив» в Керчи. Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь» в Калининграде первым осваивал строительство этих кораблей. По своим размерам и обширной номенклатуре бортового вооружения и оборудования они существенно превосходили все ранее строившиеся на заводе «Янтарь» сторожевики, поэтому началу строительства предшествовала модернизация завода и подготовка нового стапеля. На ПСЗ было построено восемь кораблей проекта 1135. Всего для советского военно-морского флота было построено 32 корабля в базовом противолодочном варианте, причем «Ладный» и «Пытливый» остаются в составе Черноморского флота ВМФ России.

Принимая во внимание высокую серийность и хорошие мореходные качества, в 1980-е годы было принято решение на дополнительную партию для погранвойск КГБ СССР по доработанному проекту 11351 «Нерей». Отказ от противолодочного ракетного комплекса «Раструб-Б» и второй 100-мм пушки дал возможность установить более мощный гидролокатор, ангар для вертолета Ка-27 и оборудовать взлетно-посадочную площадку. Судостроительный завод «Залив» в Керчи собрал несколько таких кораблей, причем «Орел» и «Дзержинский» продолжают службу в составе Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

Последний из восьми корпусов передали ВМС Украины, где он и получил имя «Гетман Сагайдачный». В состав ВМС Украины корабль вошел 2 апреля 1993 года после кратких испытаний. Военно-морской флаг Украины на нем был поднят 4 июля 1993 года, и с тех пор корабль, классифицируемый как фрегат, стал бессменным флагманом украинского флота.

На судостроительном заводе «Залив» в Керчи, попавшем под контроль Украины в 1992 году, перешли заделы еще на два корабля проекта 11351 с заводскими номерами 209 «Красный вымпел» (на нем был почти сформирован корпус) и 210. В августе 1992 года они получили украинские названия «Гетман Байда-Вишьневецкий» и «Гетман Дорошенко». Планировалась их достройка для ВМС Украины (формальная закладка первого была произведена 27 декабря 1992 года), однако средств на это у Украины не было, и в 1995 году оба корабля были сняты со строительства, и их конструкции проданы на металлолом. При этом незавершенный «Гетман Дорошенко» постепенно разбирали на части ради поддержания «систершипа» в исправном состоянии – «Гетмана Сагайдачного».

Первоначально «Гетман Сагайдачный» носил бортовой номер 201, с июля 1994 года – U 130, а после перехода в 2018 году на классификацию кораблей по стандарту НАТО – F 130. За почти 28 лет активной службы «Сагайдачный» выполнил большое число морских походов, посетил десятки портов по всему миру, в том числе в США, Великобритании, Португалии, ОАЭ, Италии, Турции, Болгарии, Израиле и др.

События 2014 года повлекли перебазирование ВМС Украины из Севастополя в Одессу. К тому времени там уже находилось несколько ракетных катеров. Несмотря на десятки случаев дезертирства, экипаж «Сагайдачного» удалось сохранить. Морские походы продолжились, но на их частоту негативно повлиял отказ нынешнего киевского режима от военно-технического сотрудничества с Россией. Несмотря на неоднократные ремонты в Одессе и Николаеве, техническое состояние корабля ухудшалось. Проблема частично решалась за счет привлечения волонтеров, собиравших по всей стране средства на поддержание флагмана в исправном состоянии. Так, в декабре 2015 года они передали экипажу радиолокатор Furuno FAR-2117/27. Соответствующую акцию провело движение «Вернись живым».

Владимир Карнозов