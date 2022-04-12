С моря в "Днепр": ВС России поразили крылатыми ракетами штаб боевиков

В преддверии битвы за Донбасс Россия наносит удары высокоточным оружиям по системам ПВО и другим военным объектам Украины

Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по военным объектам на Украине. Как сообщили в воскресенье в Минобороны РФ, крылатыми ракетами были поражены штаб и расположение националистического батальона "Днепр". Кроме того, были уничтожены дальнобойные системы С-300 в Николаевской и Харьковской областях. Эксперты отмечают, что Киев сделал ставку на силовой способ разрешения конфликта и стягивает к Донбассу все оставшиеся силы.

Перед бурей

10 апреля Минобороны России заявило о крупных успехах в борьбе с остатками ПВО Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены дальнобойные системы С-300 ВСУ, размещённые у Старобогдановки в Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев в Харьковской.

— В ночь на 10 апреля крылатыми ракетами морского базирования уничтожен штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников, — заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его словам, оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 86 военных объектов. Среди них два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки РСЗО, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.Средствам ПВО удалось сбить восемь украинских беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1975 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщило Минобороны РФ.

Уничтоженные позиции дивизиона ЗРК С-300 Вооруженных сил Украины Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Киев сейчас сделал ставку на силовой, а не дипломатический путь решения конфликта, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Украинские власти надеются при западной помощи оружием затянуть его и если не победить, то хотя бы свести «вничью» – предотвратить выход ДНР и ЛНР на административные границы бывших Донецкой и Луганской областей.

— На Украине не зря заговорили о том, что битва за Донбасс будет напоминать по размаху Вторую мировую, — сказал «Известиям» эксперт. — Там по-прежнему питают надежду, что даже Мариуполь удастся удержать, а не только Краматорск и Лисичанск. Противник постепенно подтягивает свои резервы к Донбассу из глубины страны, выставляет минные поля на направлениях потенциального наступления, чтобы замедлить продвижение союзной техники. Лёгкой прогулки у наших военных не будет. Но у армии есть всё необходимое, чтобы взломать и такую оборону.

По мнению эксперта, лучший способ принудить Киев к реальным мирным переговорам – нанести ему тяжёлое военное поражение, окружить и разгромить на Донбассе самые боеспособные войска, размещённые там, артиллерию, «Точки-У» и бронетехнику.

– Уже заметно прибытие в потенциальную зону наступления всё большего количества российской техники. На северном участке фронта, в районе Изюма, кроме десантников уже отметились и кантемировцы. На южный будут переброшены войска, высвободившиеся в Мариуполе. Там боевиков загнали на территорию промзон, где неуклонно перемалывают, - рассказал Владислав Шурыгин.

Гуманитарная ситуация

Ежедневно с десяти утра по московскому времени российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях, рассказал начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, за прошедшие сутки без участия украинских властей из Донецкий и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 18 668 человек, в том числе 2 910 детей. Всего с начала военной операции были эвакуированы 723 102 человека, из которых 138 063 – ребенка.

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию во взаимодействии с федеральными ведомствами продолжает фиксировать факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, рассказал генерал. В частности, в Константиновке Краматорского района Донецкой Народной Республики боевики оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях двух школ, городской больнице и в жилых домах

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать непрекращающиеся вопиющие эпизоды бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

Гуманитарный коридор в Мариуполе Источник изображения: Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

Вот некоторые из таких фактов за сутки:

в Константиновке Краматорского района Донецкой Народной Республики националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ № 2 и 15, городской больнице и жилых домах, расположенных по улице Емельянова;

в Лисичанске Луганской Народной Республики подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в здании педагогического колледжа, там же разместили бронетехнику и зенитные установки.

— Кроме того, официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике с целью дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России и формирований ЛНР: в населенном пункте Раговка Киевской области планируется провести провокацию с организацией постановочных съемок поиска и вскрытия мест массового захоронения гражданских лиц, якобы убитых российскими военнослужащими. С целью придания большей достоверности данной провокации, к съемкам будут привлечены группа украинских судебно-медицинских экспертов и сотрудники национальной полиции, - рассказал Михаил Мизинцев.

По его словам, в населенном пункте Белогоровка Попаснянского района боевики заминировали резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируют взорвать при подходе к городу подразделений ЛНР.

– Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права, – заявил начальник НЦУО.

В боях с диверсантами

В Минобороны РФ 10 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность. Сержант Василий Верхушкин заметил ночью диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), приближающуюся к складу боеприпасов и имущества, за охрану которого отвечало его подразделение. Он тут же доложил об этом и вступил в бой с 19 боевиками. Первым выстрелом он уничтожил гранатометчика. В ходе боя сержант получил осколочные ранения от разорвавшейся рядом гранаты, но сумел продержаться до прибытия основных сил. В ходе контратаки украинская ДРГ была уничтожена, отметили в российском военном ведомстве.

С самого начала специальной военной операции инженерно-разведывательная группа старшего лейтенанта Сайрана Жусупова выполняет задачи по фортификационному оборудованию блокпостов, разминированию зданий и инженерной разведки путей движения войск. Во время разминирования одного из населенных пунктов группой Сайрана Жусупова было обнаружено и обезврежено более 15 самодельных взрывных устройств и более 7 противотанковых мин. Всего в ходе операции группой Сайрана Жусупова было разведано и разминировано около 600 километров путей. Среди отличившихся бойцов командованием особо отмечены командир инженерно-саперного отделения сержант Анатолий Кишканов и командир инженерно-саперного отделения рядовой Алексей Непомнящих.

- Состав инженерно-разведывательной группы под руководством старшего лейтенанта Сайрана Жусупова обеспечил оперативное продвижение войск по маршруту и успешное выполнение боевых задач, - отметили в военном ведомстве.

Фото: ТАСС/Сорокин Донат Источник изображения: iz.ru

В воскресенье в Военном клиническом госпитале в подмосковном Красногорске замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» раненным солдатам и офицерам.

- По поручению министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные силы РФ и страна гордятся вами! — сказал замминистра на награждении.

Поступившие в госпиталь военнослужащие уже прооперированы и находятся на реабилитации. После выписки их направят в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления, сообщили в ведомстве.

Антон Лавров