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Российская газета

Авиация РФ сбила 4 украинских самолета, 2 вертолета и 8 беспилотников

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Истребительная авиация ВКС России и войсковые комплексы ПВО сбили четыре украинских самолета, два вертолета и восемь беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, три Су-27 военно-воздушных сил Украины были сбиты в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова.

Бомбардировочная и штурмовая авиация уничтожила три зенитных ракетных комплекса "Бук-М1", а также две станции РЛС.

По словам Конашенкова, всего за время операции уничтожено 2396 объектов украинской военной инфраструктуры. Среди уничтоженных объектов 82 пункта управления и узла связи украинской армии, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 76 станций РЛС.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Бук-М1
Ми-24
С-300
Су-25
Су-27
Компании
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Персоны
Конашенков Игорь
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БПЛА
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