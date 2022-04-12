Минобороны США использует Украину для испытаний своего нового оружия

Этот снимок сделан в Харьковской области, где во время освобождения населенного пункта Топольское отличились танкисты Западного военного округа.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил новость, которая заслуживает особого внимания. По словам генерала, в районе населенного пункта Калининское Николаевской области наши зенитчики-ракетчики сбили беспилотный летательный аппарат типа "Валькирия".

Прежде такое название в боевых сводках Минобороны России не упоминалось. Ведомство неоднократно извещало о ликвидации ударных беспилотников "Байрактар", которые Украина закупила в Турции. Но о "Валькирии" не говорилось ни слова. Поэтому имеет смысл уточнить, что экспериментальный беспилотный боевой летательный аппарат Kratos XQ-58 Valkyrie, разработанный в рамках программы ВВС США, впервые поднялся в небо всего три года назад. Он может использоваться как разведывательный или ударный дрон. В последнем качестве беспилотник снаряжается корректируемыми авиабомбами JDAM или управляемыми высокоточными GBU-39. По оценке экспертов, появление "Валькирии" в небе Украины может свидетельствовать о том, что США рассматривают воздушное пространство этой страны как своеобразный полигон для испытания своего нового оружия в боевой обстановке.

Также, по словам генерала Конашенкова, в течение ночи с воскресенья на понедельник российские высокоточные ракеты воздушного базирования накрыли в районе населенного пункта Великая Новоселовка базу ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны.

Под удар попали в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Оса-АКМ". А в результате применения высокоточных боеприпасов в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области были уничтожены девять украинских танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация", пять реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и более 60 националистов.

Еще Конашенков сказал, в районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое были уничтожены два склада боеприпасов. А в районе Успеновки - радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

Заслуживающий особого внимания эпизод произошел в районе населенного пункта Посад-Покровское в Херсонской области. Там нашим военным удалось сосредоточенным огнем из стрелкового оружия поразить в воздухе украинский вертолет огневой поддержки Ми-24. Надо заметить, что такое случается нечасто. Обычно объекты в небе уничтожают с помощью специальных средств - систем и комплексов ПВО либо из зенитных установок.

Впрочем, крупнокалиберный пулемет тоже представляет определенную опасность для вертолетов. А в отдельных случаях вывести из строя винтокрылые машины может даже автоматная очередь - все зависит от того, куда угодят пули.

Так или иначе, но счет сбитых расчетами российских комплексов ПВО украинских самолетов и вертолетов вновь пополнился.

В районе Посад-Покровского в Херсонской области нашим военным удалось сбить из стрелкового оружия украинский вертолет Ми-24

Генерал Конашенков, в частности, сообщил, что в районе города Изюм удалось сбить в воздухе два украинских штурмовика Су-25. Кроме того, в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй Поле и Волноваха были уничтожены три беспилотника ВСУ.

По-прежнему очень эффективно действует оперативно-тактическая авиация ВКС России.

За минувшие сутки летчики поразили еще 78 военных объектов Украины.

Среди них три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по словам Конашенкова, уничтожены 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, "Бук-М1", "Оса АКМ", 441 беспилотник, 2079 танков и других боевых бронемашин.

А еще 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 специальных военных автомобиля ВСУ.

Спецназ

Минобороны РФ сообщило о ликвидации Тараса Бобанича - одного из наиболее одиозных руководителей запрещенного в России так называемого добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Он был убит в пяти километрах южнее города Изюм, где наша группа специального назначения выполняла разведывательно-поисковую операцию.

В силу специфики российского спецназа о действиях таких групп в ходе военной операции на Украине Минобороны РФ рассказывает нечасто. Известно, что эти ребята выполняют очень сложные задачи и, как правило, действуют в отрыве от главных сил. Сейчас в круг их обязанностей в том числе входит "охота" на высокопоставленных офицеров ВСУ и руководителей украинских националистических формирований.

Факт ликвидации Бобанича спецназовцы, разумеется, задокументировали. Однако в отличие от украинских националистов, которые наводнили интернет жуткими кадрами расстрела и пыток мирных граждан и пленных, фото и видео тела Бобанича выкладывать в соцсети Минобороны России не стало. Скорее всего, по моральным соображениям. С пленными мы не воюем и над телами погибших противников не глумимся.

В доказательство смерти Бобанича наше военное ведомство опубликовало изъятый у убитого правосека паспорт гражданина Украины. Точнее говоря, ту страницу, где помещено его фото, фамилия, имя отчество, дата и место рождения. А главное, "выбит" номер паспорта.

Свое сообщение ведомство сопроводило таким комментарием: "Будучи лидером Львовской неонацистской группировки, Бобанич в ноябре 2013 года вступил в ряды "Правого сектора". С 2014 года участвовал в карательной операции киевского режима на Донбассе. Лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения. Виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе детей".

С 2019 года Бобанич занимал должность заместителя командира "Правого сектора" по вопросам деятельности резервных подразделений. Он являлся одним из идеологов так называемой теории "превосходства украинской расы", принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Украины. "Российские вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций", - добавили в Минобороны России.

Юрий Гаврилов