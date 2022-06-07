Удар убеждения: как Россия продолжила атаки на военную инфраструктуру Украины

Среди уничтоженных объектов — место сосредоточения поставленных из-за рубежа танков в Киеве

В Минобороны рассказали об уничтожении в Киеве поставленных из Европы танков и поражении в Донбассе заводских цехов, в которых украинские формирования вели ремонт боевой техники. Эксперты отмечают, что Россия использует огромный перечень высокоточного оружия, чем опровергает надежды Киева на исчерпание арсеналов. За сутки в воздушном бою сбит истребитель ВСУ МиГ-29, а российский средства ПВО поразили десять беспилотников, включая один «Байрактар».

Атака на поставки

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, в Краматорске, Дружковке и Часов Яре уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление военной техники для ВСУ, поврежденной в ходе боевых действий.

За сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также шесть районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, сообщили в Минобороны.

— Россия наглядно опровергает утверждения иностранных разведок и киевского режима, что у нее заканчиваются высокоточные ракеты, — сказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Прицельные удары по стратегическим объектам военной инфраструктуры продолжаются ежедневно, хотя еще в марте заявлялось, что российские арсеналы почти опустели.

В боях были опробованы все российские авиационные ракеты, включая Х-101 и Х-555 дальней авиации, новейшие гиперзвуковые «Кинжалы» и передовые разработки для оперативно-тактической и армейской авиации. Сухопутные войска интенсивно применяют «Искандеры» с аэробаллистическими и крылатыми ракетами. Надводные корабли и подводные лодки Черноморского флота стреляют по наземным целям «Калибрами», а береговые комплексы — сверхзвуковыми «Ониксами». И это далеко не полный список, отметил Дмитрий Болтенков.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» во время выполнения очередных огневых задач в ходе специальной военной операции на Украине Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Эксперт обратил внимание, что удары по заводу в Киеве пришлись на наиболее защищенную средствами противовоздушной обороны территорию. Ещё в феврале в Киеве были размещены и дальнобойные комплексы С-300 и средние «Бук-М1». Тем не менее, современные российские ракеты успешно прорывают эту оборону.

В военном ведомстве отметили, что за сутки в результате высокоточных ударов авиационными ракетами уничтожены также две пусковых установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», две боевые машины реактивных систем залпового огня, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники, и три склада боеприпасов.

Всего в результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, десять танков и бронеавтомобилей, две установки реактивных систем залпового огня «Град», девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей, два склада боеприпасов, а также цистерны с топливом, предназначенным для группировки войск ВСУ на Донбассе, заявили в Минобороны.

В воздушном бою над территорией ДНР российская авиация поразила украинский истребитель МиГ-29.

Средства ПВО перехватили и уничтожили самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику, а также десять беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ2» над Харьковской областью.

— Кроме того, над населенным пунктом Новогеоргиевка Николаевской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган», — сообщил Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Ракетные войска и артиллерия поразили 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

По данным российского Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 189 самолетов, 129 вертолетов, 1 114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3 416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1 778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 419 единиц специальной военной автомобильной техники.

Прорыв десантников

В Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, совершивших подвиги в ходе военной операции и представленных к наградам.

Старший лейтенант Артем Иванов с первых дней специальной военной операции руководил зенитно-ракетным расчетом для отражения авиаударов противника. Позиции российских военнослужащих подверглись атаке украинских националистов, пытавшихся поразить критически важные объекты с помощью ударных беспилотников и оперативно-тактических ракет «Точка-У». Артем Иванов, оценив обстановку, немедленно приступил к поражению воздушных целей противника, уничтожив оперативно-тактическую ракету «Точка-У», и два ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ2».

Старший прапорщик Александр Абрамов в составе ремонтно-эвакуационной группы десантно-штурмового полка неоднократно доставлял поврежденную военную и специальную технику во временный пункт сбора, где занимался ее восстановлением. Полк Александра Абрамова вел ожесточенные бои с украинскими националистами, которые обстреливали из минометов российских десантников. После очередного залпа была повреждена БМД старшего прапорщика. Несмотря на непрерывные обстрелы, он быстро устранил все неисправности, вывел экипаж боевой машины из-под обстрелов противника и вернулся на поле боя, чтобы эвакуировать другую поврежденную технику. Там Александр Абрамов обнаружил БМД с неисправным поворотным механизмом башни и контуженного наводчика, находящегося без сознания. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность башни, после чего огнем из нее уничтожил более 10 националистов.

Высадка тактического десанта подразделений воздушно-десантных войск РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости

Десантно-штурмовая рота сержанта Николая Губаря наступала на районы, подконтрольные украинским националистам. БМД сержанта попала под минометный обстрел противника, получила повреждения и загорелась. Несмотря на тяжелые условия боя, Николай Губарь организовал оборону боевой машины и вместе с наводчиком-оператором эвакуировал раненого механика-водителя. Экипаж оказался отрезанным от основных сил и принял решение продвигаться в сторону российских подразделений, но наткнулся на вооруженное формирование противника. Боевики обстреляли экипаж из стрелкового оружия и гранатометов, но, несмотря на это, российские десантники умело маневрировали и точным огнем уничтожали националистов. Благодаря мужеству и грамотным действиям Николая Губаря «личному составу удалось вернуться к основным силам десантно-штурмового батальона, уничтожив большое количество националистов», рассказали в Минобороны.

Антон Лавров

Андрей Федоров