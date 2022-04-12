"Маньяк" в порт Мариуполя не прибыл

Недобитки из запрещенного в РФ и признанного экстремистским националистического полка "Азов", похоже, не оставляют надежды выбраться из блокированного нашими войсками Мариуполя. Во всяком случае, киевский режим делает все, чтобы эвакуировать оттуда главарей националистов и иностранных наемников. Дважды пытались это сделать по воздуху - потеряли несколько вертолетов. Организовали морскую спецоперацию - тоже мимо цели.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, как удалось пресечь эту попытку вечером 8 апреля. По его словам, в темное время суток украинский сухогруз "Апачи", приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским же флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22 часа 38 минут по московскому времени в 30 километрах юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс и пошел на прорыв в блокированный с моря силами Черноморского флота РФ мариупольский порт.

"На требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь украинский сухогруз не отвечал, продолжая движение в направлении порта Мариуполь, - сообщил Конашенков. - Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная двумя пограничными сторожевыми кораблями по курсу движения судна, не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза. Во время движения к порту Мариуполь судно вело радиообмен, передавая сообщения "Я "Маньяк", иду к тебе". При этом на берегу наблюдались сигнальные костры".

Далее события развивались следующим образом. Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 корабль Черноморского флота и наши пограничные сторожевые корабли открывали по сухогрузу "Апачи" артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части.

После этого украинский сухогруз лег в дрейф. А его экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.

"В результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на судне нет. Силами судовой команды возгорание потушено самостоятельно", - отметил Конашенков. После того, как на украинском сухогрузе провели досмотр, "Апачи" с экипажем отконвоировали в российский порт Ейск.

Не добиваясь успеха на поле боя, ВСУ и украинские националисты все чаще прибегают к чисто террористической тактике, знакомой по постановочным фейкам "Белых касок" и их западных покровителей в Сирии. "Отыграв" провокацию в Буче, нацики теперь готовят новую - в населенном пункте Ирпень Киевской области.

Сценарий все тот же, что в Буче. Тела погибших либо убитых националистами гражданских людей собираются использовать для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей. Делается все настолько топорно, что о готовящемся теракте в Ирпени знают даже в Москве.

Рассказывая про это, генерал Конашенков обратил внимание на такой факт - данный населенный пункт российские подразделения покинули более недели назад.

Тем не менее, по его словам, сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей.

Во время движения к порту Мариуполя сухогруз под мальтийским флагом вел радиообмен. С судна передавали сообщение "Я "Маньяк", иду к тебе"

"Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и "уничтожением" якобы "российской разведывательной группы", прибывшей в Ирпень "для убийства свидетелей военных преступлений России". При этом в качестве "бесспорных доказательств" в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих", - рассказал генерал.

Он добавил, что эту циничную постановочную акцию организуют для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ.

Но даже столь бесчеловечные провокации националистов не могут сколько-нибудь существенно повлиять на ход специальной военной операции на Украине. Вооруженные силы РФ вместе с бойцами ДНР и ЛНР продолжают наступать и методично выводят из строя военную инфраструктуру Украины.

Конашенков сообщил, что в течение ночи с субботы на воскресенье в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования были уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр" - туда на днях как раз прибыло пополнение из иностранных наемников.

Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования ударили по выявленным нашей разведкой в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев пусковым установкам украинских комплексов ПВО С-300.

Российские средства ПВО сбили под Ольховатовкой, Новой Астраханью, Авдеевкой, Шахтерским, Курахово, Новоселовкой Второй и Веселым 8 беспилотников ВСУ. А наша оперативно-тактическая авиация поразила еще 86 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

По данным Минобороны России, всего с начала специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, "Бук-М1", "Оса АКМ", 436 беспилотников, 2052 танка и других боевых бронемашин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1975 специальных военных автомобилей ВСУ.

Юрий Гаврилов