Войти
Известия.ru

Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 под Харьковом

622
0
+2
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yulii Zozulia

В районе населенного пункта Изюм Харьковской области были сбыты в воздухе два украинских самолета Су-25. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.


«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. Кроме того, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляйполе и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа «Валькирия» в Николаевской области», — рассказал он.

Кроме того, в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области из стрелкового оружия был сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24. Также высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине Днепропетровская была уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300.

«Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава Вооруженных сил Украины. В районе населенного пункта Великая Новоселовка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ», — добавил Конашенков.

Два склада боеприпасов украинских войск были уничтожены и в районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое.

«В результате нанесения высокоточных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка - 2 и Ивановка Донецкой области уничтожено девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов», — рассказал представитель Минобороны РФ.

Он добавил, что за последние сутки оперативно-тактической авиацией ВКС России было ликвидировано 78 военных объектов Украины.

Всего, по словам генерал-майора, с начала проведения спецоперации уничтожены: 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники.

9 апреля в Минобороны РФ рассказали, что российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в районе Новомосковска Днепропетровской области. Кроме того, в Полтавской области на военном аэродроме Миргород в ходе воздушной разведки были выявлены и уничтожены принадлежащие Воздушным силам Украины истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8, а также склад с авиационными средствами поражения.


24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2С3 Акация
Бук-М1
Град РСЗО
Ми-24
Ми-8
Оса-АКМ
С-300
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Проекты
Бук ЗРК
Похожие новости
20.04.2020
Противники мнимые и реальные
16.03.2016
Армия одной войны
10.03.2016
Форпост с вопросами
25.02.2016
Полувооруженные силы
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 16:41
  • 6
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 12.04 16:40
  • 165
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 16:38
  • 22834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 16:29
  • 24
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 12.04 12:17
  • 22
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 12.04 11:26
  • 69
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 12.04 10:53
  • 1
Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ
  • 12.04 06:23
  • 1
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 06:13
  • 13
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 12.04 04:43
  • 80
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 11.04 23:05
  • 68
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 11.04 10:13
  • 1
ОАК планирует до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214
  • 11.04 09:26
  • 1
Минобороны: В Мариуполе находится большое количество наемников из Европы
  • 11.04 09:15
  • 1
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 11.04 07:26
  • 1
Минобороны заявило о безвозмездной передаче Украине спасательного судна «Сапфир»