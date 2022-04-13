Ударная тень: положение боевиков на «Азовстали» резко ухудшилось

Основные события в ближайшие дни будут происходить севернее Мариуполя, прогнозируют эксперты

Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием по украинским военным объектам. Гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе. Крылатыми ракетами воздушного базирования поражен лагерь запрещенной в России террористической группировки «Правый сектор». Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военная операция в ДНР будет интенсифицирована. По словам экспертов, это указывает на то, что скоро можно ожидать крупного наступления.

Ускорение темпов

Российские Вооруженные силы 11 апреля продолжили наносить удары по военной инфраструктуре и системе ПВО Украины с использованием высокоточного оружия. В третий раз за время военной операции были применены гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал».

— Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе, — сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин высказался о предстоящем ускорении темпов наступления в Донецкой Народной Республике.

— Сейчас операция будет интенсифицирована. Потому что чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации. У нас обозначены направления, по которым необходимо ускорить определенные шаги, — сказал Денис Пушилин.

Заявление об ускорении сроков проведения операции может указывать на то, что начнется некое крупное наступление, сказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— Потому что за исключением зачистки Мариуполя и ограниченного продвижения в отдельных местах, например в районе Изюма, там мало что происходило, — полагает эксперт. — Очевидно, переброшенные войска и новые силы, прибывшие с российской территории, в скором времени вступят в действие. Видимо, российские войска и силы Донецкой и Луганской народных республик рассчитывают, что смогут ускорить наступление. Исходя из того, что сообщается, можно сделать вывод, что в Мариуполе остались последние очаги обороны и положение обороняющихся резко ухудшилось. Они испытывают нехватку боеприпасов, продовольствия и всего прочего. Видимо, приближается финал, возможности вырваться у них нет. Но сроки выбивания их с «Азовстали» трудно предсказуемы с учетом особых условий и разветвленной сети подземных сооружений. Основные же события будут происходить севернее Мариуполя в Донбассе. Там будут проходить какие-то крупные операции.

Минобороны России в понедельник заявило о поражении 10 апреля зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Объект на южной окраине Днепропетровска был обстрелян высокоточными ракетами морского базирования «Калибр». Заявлено поражение четырех пусковых установок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Источник изображения: iz.ru

Словацкие власти не подтвердили информацию российской стороны. Премьер Эдуард Хегер заявил, что переданную страной в конце минувшей недели Украине систему ПВО С-300 не уничтожили.

По заявлению Минобороны РФ, в районе Успеновки поражены радиолокатор еще одного зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ, а также база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны. На ней уничтожены в том числе ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ».

— В результате нанесения высокоточных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области уничтожено девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов, — заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

Днем 11 апреля высокоточными ракетами наземного базирования было нанесено несколько ударов в Попаснянском районе Луганской области. У населенных пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое в результате уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, три ротные опорные пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, свыше 50 боевых бронированных машин.

Крылатыми ракетами воздушного базирования в этот же день уничтожен лагерь запрещенной в России террористической группировки «Правый сектор» у Новогродовки Донецкой области. У города Селидово поражена пусковая установка ракет «Точка-У» и две реактивные системы залпового огня.

Средствами ПВО в районе Изюма удалось сбить два украинских самолета Су-25 и истребитель Су-27 у Синельниково Днепропетровской области. Также у населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области был уничтожен сосредоточенным огнем стрелкового оружия ударный вертолет Ми-24.

По сведениям российских военных, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 130 украинских самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса, 441 беспилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2028 единиц специальной военной автомобильной техники.

Гуманитарная ситуация

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Михаил Мизинцев рассказал 11 апреля о гуманитарной ситуации в районах боевых действий. По его словам, российские военные ежедневно предоставляют гуманитарные маршруты на харьковском и мариупольском направлениях. Ежедневно с 10 утра мск российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях.

За прошедшие сутки российские военные без участия украинских властей эвакуировали в Россию из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины 17 117 человек, в том числе 2560 детей. Всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже 740 219 человек, из которых 140 623 — дети.

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине во взаимодействии с федеральными ведомствами продолжает фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, рассказал Мизинцев и привел примеры. В Харькове в районе завода «Турбоатом» в школе №100 боевики оборудовали огневые позиции и разместили РСЗО. В Славянске боевики территориальной обороны проводят карательные рейды, заявил генерал: они проверяют местных жителей на предмет наличия у них любых признаков пророссийских взглядов. Поводом для задержания становятся обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, переписки в мессенджерах с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и другие.

— Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками (убийством, групповым изнасилованием жен и дочерей), а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов. Для избавления от этих мучений вымогают деньги в размере от $500 до $1000. Десятки задержанных домой так

и не вернулись, об их судьбах до настоящего времени ничего не известно, — рассказал Михаил Мизинцев.

Начальник НЦУО предупредил о кровавых провокациях, которые, по его словам, готовят украинские власти под руководством США и других западных стран.

— Новые лживые постановочные провокации для обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в якобы жестоком отношении к населению Украины готовятся киевским режимом под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области. В город Середина-Буда Сумской области, находившийся ранее под контролем российских войск, приглашены представители украинских и западных СМИ для проведения видеосъемки постановочных сюжетов. При этом с целью сокрытия провокации и исключения ее разоблачения реальными свидетелями в городе введен комендантский час, а из мест непосредственного проведения съемок местное население принудительно выселено, — заявил Михаил Мизинцев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

По его словам, в населенном пункте Нижняя Сыроватка под Сумами в один из подвалов жилых домов стаскивают тела, которые будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии.

Кроме того, украинские власти широко используют возможности заинтересованных стран и некоммерческих организаций.

— Так, руководство Франции направило на Украину группу военнослужащих и жандармерии Франции, которые совместно c представителями Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (созданной по инициативе США) будут осуществлять сбор информации о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях, — сказал генерал.

В понедельник французские военнослужащие сил специальных операций вместе с техническими экспертами жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину через Германию и Польшу по так называемому дипломатическому коридору.

— Принимая во внимание ангажированность этих «специалистов», рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится. По всей видимости, основными направлениями их деятельности станут сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России, — сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что ВС России, «в отличие от украинской армии и националистических вооруженных формирований, исключительно гуманно относятся к местному населению, оказывая мирным жителям всяческую помощь и поддержку».

Под огнем

В Минобороны РФ 11 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность. Старший офицер отдела управления связи штаба военного округа подполковник Анатолий Ванчугов обеспечивает все виды связи командного пункта. Ему не раз приходилось действовать под сильным огнем. В одном из населенных пунктов подполковник под обстрелом организовал установку ретранслятора на крыше высотного здания.

В последующих боях минометным огнем была выведена из строя основная система связи, что затрудняло управление российскими подразделениями.

— Благодаря умелым и решительным действиям подполковника Ванчугова в кратчайшие сроки была организована связь по резервным каналам, — рассказали в российском военном ведомстве.

Во время этого боя Анатолий Ванчугов увидел двух российских военнослужащих, получивших осколочные ранения. Несмотря на обстрел, Анатолий вытащил их из-под огня и оказал первую медицинскую помощь.

Подполковник Андрей Гаранин со своим батальоном под сильнейшим огнем восстановил стратегически важный мост, уничтоженный украинскими формированиями. Группа мостовой разведки, которой руководил офицер, обнаружила и обезвредила две фугасные мины, установленные на путях подхода к разрушенной переправе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

При восстановлении моста по батальону открыли сильный минометный обстрел, один из подчиненных Андрея Гаранина получил осколочные ранения.

— Действуя решительно, Андрей Гаранин вынес раненого из-под огня, оказал ему первую помощь и вернулся назад. Несмотря на непрерывный огонь, подполковник не покинул место наведения переправы до полной готовности моста, — отметили в Минобороны.

Во время ночной разведки группа капитана Алексея Гостюхина обнаружила скрытые позиции 40 диверсантов, а также пять замаскированных автомобилей с кочующими минометами. Капитан, подкравшись к неприятелю, верно рассчитал координаты места расположения противника и тут же передал их в пункт управления бригады.

По позициям вооруженных формирований неонацистов был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был ликвидирован, сообщили в российском Минобороны.

Антон Лавров