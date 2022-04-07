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В России запустили производство 20 самолетов Ту-214

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Ту-214
Ту-214.
Источник изображения: www.ixbt.com

В России запустили производство магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума-выставки «Госзаказ» глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Он отметил, что ОАК запустила производство 20 самолетов Ту-214. Также корпорация планирует увеличить темпы производства самолетов Ил-96.

Узкофюзеляжный самолет Ту-214 совершил первый полет в 1996 году. Ту-214 стал развитием лайнера Ту-214-100. Самолет отличается увеличенной максимальной взлетной массой.

Ранее стало известно, что компания «Протон-ПМ», которая производит двигатели для ракет, поможет создать двигатель для Sukhoi Superjet 100.

В марте заслуженный пилот России Юрий Сытник отметил, что российские самолеты Ил-96 используют устаревшие двигатели ПС-90А2.

Ранее в том же месяце вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что в России рассматривают возможность наращивания выпуска самолетов Ил-96 и Ту-214. Он отметил, что самолеты выпускают малыми сериями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-96
ПС-90А
Ту-214
Компании
ОАК
Протон-ПМ
Персоны
Борисов Юрий
Слюсарь Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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4 комментария
№1
07.04.2022 06:46
Мало сделать самолёты, надо же будет и создать практически с нуля инфраструктуру для их обслуживания.
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№2
07.04.2022 09:01
О сроках молчёк. В Ульяновске, по контракту 2012 г, на строительство 39-и Ил-76, недавно сдали на ЛИ десятый самолёт. Но там изначально планировали крупную серию. О "тушках" ничего подобного, до последнего времени, никто речи не вёл.
+1
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№3
07.04.2022 09:47
Цитата, forumow сообщ. №2
О сроках молчёк.
- думаю пока будут "кочегарить" производство Ту'шек, МС-21 доведут до готовности к производству на автоматизированных линиях...
0
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№4
07.04.2022 10:45
Изготовлено за все эти годы почти 90 единиц Ту-204/214.  Какие-то единицы при спецназначении , но сколько единиц можно без всякого объявления производства немедленно запускать на внутренние авиалинии? И при этом КБ и  производство обязано будет их обслуживать по факту. Рекордный налёт продемонстрирован а/компанией "Дальавия" - 550 часов в месяц! - это формирование дохода.
0
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