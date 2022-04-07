В России запустили производство 20 самолетов Ту-214

В России запустили производство магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума-выставки «Госзаказ» глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Он отметил, что ОАК запустила производство 20 самолетов Ту-214. Также корпорация планирует увеличить темпы производства самолетов Ил-96.

Узкофюзеляжный самолет Ту-214 совершил первый полет в 1996 году. Ту-214 стал развитием лайнера Ту-214-100. Самолет отличается увеличенной максимальной взлетной массой.

Ранее стало известно, что компания «Протон-ПМ», которая производит двигатели для ракет, поможет создать двигатель для Sukhoi Superjet 100.

В марте заслуженный пилот России Юрий Сытник отметил, что российские самолеты Ил-96 используют устаревшие двигатели ПС-90А2.

Ранее в том же месяце вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что в России рассматривают возможность наращивания выпуска самолетов Ил-96 и Ту-214. Он отметил, что самолеты выпускают малыми сериями.