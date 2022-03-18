Названо «слабое место» российского Ил-96

Построенный на ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ПАО "ВАСО") для ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации новый самолет-воздушный пункт управления Ил-96-300ПУ(М1) с регистрационным номером RA-96025 (серийный номер 0025) в первом полете. На снимке регистрационный номер заретуширован. Воронеж, 05.08.2021.

Ил-96 немного устарел, но по авионике не уступает западным аналогам. «Слабое место» российского самолета назвал News.ru заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

По его словам, двигателю ПС-90А2 насчитывается 32 года. «Желательно иметь мотор хотя бы выпуска 2010 года, 2015 года. Эти моторы-то новые, они выпускаются на заводе, но просто концепция мотора, его конструкция несколько устаревшая. То есть должны быть новые двигатели — ПД-35, ПД-14, ПД-8», — заявил Сытник.

Эксперт отметил, что Россия, будучи нефтедобывающей страной, не зависит от рентабельности двигателя, связанной с топливом. «Мы можем отставать лет на пять-десять лет, но в последующем поменяем моторы», — сказал Сытник.

По мнению эксперта, российские Ту-214 и Ту-204СМ практически ничем не отличаются от самолетов западных компаний Airbus и Boeing.

В марте вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что в условиях санкционного давления в России рассматривают возможность наращивания выпуска пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214. По его словам, сейчас эти самолеты выпускают малыми сериями для специальных заказчиков.