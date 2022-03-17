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В России захотели нарастить выпуск самолетов из 90-х

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Построенный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" для ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации самолет специального назначения-пункт управления Ту-214ПУ (з
Построенный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" для ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации самолет специального назначения-пункт управления Ту-214ПУ (заводской номер 44912033, серийный номер 533, регистрационный номер RA-64533). Казань, январь 2021 года.
Источник изображения: Дмитрий Ромашко / AviMedia / russianplanes.net ( ссылка )

В условиях санкционного давления в России рассматривают возможность наращивания выпуска пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов, передает «Интерфакс».

«Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем резерв по дополнительному производству этих самолетов тоже», — сообщил Борисов в ходе совещания на авиазаводе в Ульяновске в среду.

Он отметил, что сейчас самолеты Ил-96 и Ту-214 выпускают малыми сериями для специальных заказчиков.

Широкофюзеляжный самолет Ил-96 совершил первый полет в 1988 году. Лайнер рассчитан на перевозку до 435 пассажиров, а дальность полета составляет 9000 километров. Серийное производство Ил-96 начали в 1993 году.

Ту-214 совершил первый полет в 1996 году. Самолет стал развитием лайнера Ту-204-100. Ту-214 отличается увеличенной до 25,2 тонны массой коммерческой нагрузки.

Ранее в Минпромторге России анонсировали расширение производства самолетов SSJ-100. Производственные мощности позволяют выпускать до 40 самолетов в год.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-96
СуперДжет-100
Ту-204
Ту-214
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Борисов Юрий
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