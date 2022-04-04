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Производитель ракетных двигателей поможет создать мотор для Sukhoi Superjet 100

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Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Пермская компания «Протон-ПМ», которая производит двигатели для ракет «Протон», поможет создать мотор для самолетов. Компания изготовит стенд для испытаний двигателя самолетов Sukhoi Superjet 100 и Бе-200. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Компания «Протон-ПМ» изготовит Пермскому заводу "Машиностроитель" стенд для испытаний реверсивного устройства авиационного двигателя ПД-8 для авиалайнера Sukhoi Superjet 100 и самолетов-амфибий Бе-200», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» спроектируют автоматизированную систему управления стенда, которая будет имитировать подобную систему на двигателе ПД-8. Это позволит измерять, отображать и регистрировать рабочие параметры, а также управлять процессом проведения испытаний.

В марте в Минпромторге пообещали ускорить создание импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 и сертифицировать ПД-8 через 12-14 месяцев.

В январе глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство МС-21 с двигателем ПД-14 начнется в 2024 году.

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Продукция
Бе-200
ПД-14
Протон-(К)М
Компании
Минпромторг РФ
Протон-ПМ
Роскосмос
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
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