Войти
ТАСС

В Минобороны РФ заявили о выведении из строя 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины

359
0
0
Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков
Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС

По словам официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, уничтожены 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1 234 танка и других боевых бронированных машин

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вооруженными силами РФ за время спецоперации выведено из строя 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции выведены из строя 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины", - отметил он.

По его словам, уничтожены 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1 234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 1 013 единиц специальной военной автомобильной техники.



Авиация и ПВО

Конашенков заявил, что один самолет Су-24 ВВС Украины и 11 беспилотников, среди которых два Bayraktar TB2 были сбиты в течение дня российской авиацией и ПВО.

"Днем 13 марта авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Новый Быков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два Bayraktar TB2", - сказал Конашенков.

По словам официального представителя российского военного ведомства, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 46 объектов украинских вооруженных сил. "В том числе три пункта управления, один зенитный ракетный комплекс, два склада боеприпасов и 33 района скопления боевой техники", - добавил он.

Продвижение за день

Конашенков заявил, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине заняли пять населенных пунктов, продвижение за день составило до 9 км.

"Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе наступательных действий установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Продвижение за день составило до 9 км", - сказал он.

По словам Конашенкова, группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, освободила от националистов город Попасная.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-24
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
14.03.2022
Российский беспилотник уничтожил опорный пункт националистов на Украине
23.03.2020
Ближневосточный военный парадокс
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
30.10.2015
Расследование РБК: сколько тратит Россия на войну в Сирии
28.09.2015
Пять российских видов оружия, которых должно бояться «Исламское государство» ("The National Interest", США)
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно