В Минобороны РФ заявили о выведении из строя 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины

По словам официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, уничтожены 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1 234 танка и других боевых бронированных машин

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вооруженными силами РФ за время спецоперации выведено из строя 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции выведены из строя 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины", - отметил он.

По его словам, уничтожены 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1 234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 1 013 единиц специальной военной автомобильной техники.

Авиация и ПВО

Конашенков заявил, что один самолет Су-24 ВВС Украины и 11 беспилотников, среди которых два Bayraktar TB2 были сбиты в течение дня российской авиацией и ПВО.

"Днем 13 марта авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Новый Быков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два Bayraktar TB2", - сказал Конашенков.

По словам официального представителя российского военного ведомства, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 46 объектов украинских вооруженных сил. "В том числе три пункта управления, один зенитный ракетный комплекс, два склада боеприпасов и 33 района скопления боевой техники", - добавил он.

Продвижение за день

Конашенков заявил, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине заняли пять населенных пунктов, продвижение за день составило до 9 км.

"Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе наступательных действий установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Продвижение за день составило до 9 км", - сказал он.

По словам Конашенкова, группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, освободила от националистов город Попасная.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.