Минобороны РФ сообщило, что под Донецком сбит украинский истребитель МиГ-29

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - В воздушном бою в районе Славянска уничтожен украинский истребитель МиГ-29, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

Славянск - город под Донецком. МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum) - разработанный в начале 1980-х годов легкий истребитель четвертого поколения. Cтоит на вооружении более 20 стран.

1 мая Минобороны РФ сообщало, что российские военные сбили два украинских бомбардировщика Су-24М в Харьковской области. 30 апреля Конашенков сообщал, что российские средства ПВО сбили в Херсонской области украинский штурмовой самолет Су-25.

Как сказал Конашенков в понедельник, в течение суток российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея Харьковской области, Киселевка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково Донецкой народной республики, а также в районе города Луганск.

"В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики сбиты две тактические ракеты "Точка-У" и в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд "Смерч", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что за время спецоперации российскими военными уничтожен 941 украинский летательный аппарат.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

Российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории ЛНР и ДНР, сообщил 26 апреля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.