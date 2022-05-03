Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило, что под Донецком сбит украинский истребитель МиГ-29

374
0
0
И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - В воздушном бою в районе Славянска уничтожен украинский истребитель МиГ-29, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

Славянск - город под Донецком. МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum) - разработанный в начале 1980-х годов легкий истребитель четвертого поколения. Cтоит на вооружении более 20 стран.

1 мая Минобороны РФ сообщало, что российские военные сбили два украинских бомбардировщика Су-24М в Харьковской области. 30 апреля Конашенков сообщал, что российские средства ПВО сбили в Херсонской области украинский штурмовой самолет Су-25.

Как сказал Конашенков в понедельник, в течение суток российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея Харьковской области, Киселевка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково Донецкой народной республики, а также в районе города Луганск.

"В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики сбиты две тактические ракеты "Точка-У" и в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд "Смерч", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что за время спецоперации российскими военными уничтожен 941 украинский летательный аппарат.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

Российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории ЛНР и ДНР, сообщил 26 апреля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-24
Су-24М
Су-25
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.04.2022
Воздушная дорога: как будет проходить новый этап спецоперации на Украине
30.03.2022
Оставить без припасов: ВС России уничтожают военную инфраструктуру Украины
18.03.2022
Бесполетное право
08.04.2019
Разведчик из Флориды: самолет ВМС США засекли около Крыма
21.09.2017
Военные на "Западе-2017" выполнили все поставленные задачи
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 06:54
  • 24878
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.05 02:26
  • 1
Украинский генерал пригрозил ударом по Туле комплексом «Гром»
  • 02.05 20:28
  • 12
В Москве начинается подготовка к репетиции парада Победы
  • 02.05 20:22
  • 2
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 02.05 20:13
  • 6
На сайте Минобороны открылся раздел о технике и участниках парада Победы
  • 02.05 15:52
  • 2
Путин обсудил с Совбезом безопасность России на южном направлении
  • 02.05 13:46
  • 3
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"
  • 02.05 12:19
  • 61
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 02.05 06:52
  • 6
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 02.05 02:34
  • 1
Небесная атака на бронетехнику
  • 01.05 11:25
  • 3
Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты «Ангара-1.2»
  • 01.05 09:19
  • 3
Винтовентилятор: назад, в будущее
  • 30.04 15:28
  • 1
Запад должен прекратить вооружать Украину. У нее все равно нет шансов
  • 30.04 15:22
  • 1
Заявление ФСВТС России по поводу незаконной передачи Украине ВиВТ советского (российского) производства
  • 30.04 01:56
  • 1
Обслуживать боевых роботов РФ будут беспилотники