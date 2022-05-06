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РИА Новости

Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников

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Истребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Christopher Sparks

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили три самолета ВВС Украины и 14 беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области", — сказал он на брифинге.

Среди ликвидированных БПЛА был "Байрактар-ТБ2".

Также удалось перехватить два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" в районе населенных пунктов Тарасовка и Васильевка, добавил Конашенков.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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Россия
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Продукция
Су-24
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Конашенков Игорь
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