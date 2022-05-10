Российские военные сорвали несколько попыток ВСУ захватить остров Змеиный

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России отбили несколько отчаянных попыток киевского режима захватить остров Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, с 7 мая, по прямому указанию Зеленского, украинский Генштаб при непосредственном участии советников из США и Великобритании спланировал крупную провокацию по захвату Змеиного. В течение двух последних суток Киев предпринял несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.

"Противник понес большие потери. За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24", — рассказал генерал.

Он также отметил, что в течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных "Байрактар ТБ-2", при этом четыре подобных БПЛА поражены сегодня днем.

"В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.

Также, по словам генерал-майора, при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 "Кентавр" с военнослужащими ВМС Украины.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.