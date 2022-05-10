Войти
РИА Новости

Российские военные сорвали несколько попыток ВСУ захватить остров Змеиный

70
0
0
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России отбили несколько отчаянных попыток киевского режима захватить остров Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, с 7 мая, по прямому указанию Зеленского, украинский Генштаб при непосредственном участии советников из США и Великобритании спланировал крупную провокацию по захвату Змеиного. В течение двух последних суток Киев предпринял несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.

"Противник понес большие потери. За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24", — рассказал генерал.

Он также отметил, что в течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных "Байрактар ТБ-2", при этом четыре подобных БПЛА поражены сегодня днем.

"В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.

Также, по словам генерал-майора, при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 "Кентавр" с военнослужащими ВМС Украины.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
Ми-24
Ми-8
Су-24
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
08.04.2022
Авиация и спецоперация
24.01.2022
Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе
21.10.2020
Джавелиновый пшик
22.07.2019
Война расставляет все точки над i
30.10.2015
Расследование РБК: сколько тратит Россия на войну в Сирии
10.10.2012
«Авиасвит» – зеркало украинского авиапрома
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.05 01:13
  • 5
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 10.05 00:42
  • 25532
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.05 18:36
  • 20
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 09.05 14:55
  • 2
Минобороны РФ сообщило об уничтожении корвета ВМС Украины в районе Одессы
  • 09.05 11:16
  • 3
На чем будет летать Россия после «Боингов»?
  • 09.05 03:12
  • 1
В России началось строительство фабрики для выпуска процессоров по технологии 28 нм
  • 09.05 02:47
  • 6
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 08.05 23:19
  • 3
На сайте Минобороны опубликовали раздел, посвященный парадам в День Победы
  • 08.05 21:54
  • 2
Минобороны показало боевую работу расчетов САУ "Малка" в ходе спецоперации
  • 08.05 19:29
  • 1
Названо новейшее оружие Великобритании для Украины
  • 08.05 18:19
  • 2
Raytheon поставит партию ЗУР RAM Блок.2/2A в интересах ВМС США и нескольких инозаказчиков
  • 08.05 15:48
  • 3
Новый отряд добровольцев из Чечни отправится на Украину
  • 08.05 15:23
  • 2318
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.05 06:01
  • 8
Борис Титов: не надо стремиться заместить сто процентов импорта
  • 08.05 03:20
  • 16
Небесная атака на бронетехнику