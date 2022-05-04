Военные показали работу радиолокационных станций «Ниобий»

За холмом догорает то, что осталось от украинского летательного аппарата. Цель на высоте 40 км поразил зенитно-ракетная комплекс (ЗРК) С-300. Обнаружила вражескую авиацию, новейшая радиолокационная станция — «Ниобий», рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

За холмом догорает то, что осталось от украинского летательного аппарата. Цель на высоте 40 км поразил зенитно-ракетная комплекс (ЗРК) С-300. Обнаружила вражескую авиацию, новейшая радиолокационная станция — «Ниобий», рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

«Этот радар, как рыбацкая сеть, ловит всё, что пытается ускользнуть от удочек других комплексов ПВО. Максимальная дальность обнаружения — до 500 км, высота — до 50 км. Одновременно может держать до 300 объектов: самых маленьких, как наш съемочный дрон, или самолетов, которые используют технологию стелс», — рассказал журналист.

Как только наш коптер оказывается в поле зрения локатора, его тут же маркируют. Зеленый цвет обозначает, что летательный аппарат — свой. Возможности станции позволяют видеть абсолютно всё, что происходит в небе. Даже миграцию птиц. Но опять же аппаратура цифровая, позволяет отсеивать такие цели.

Радиолокационные станции «Ниобий» — это несколько разных боевых машин, объединенных между собой специальным каналом связи.

«Вот под маскировочной сетью гудит одно из сердец зенитно-ракетного комплекса, их таких здесь бьется несколько. Вот сюда в эту машину поступают координаты от радиолокационной станции (РЛС), в том числе сюда свои данные отправляет и система «Ниобий». А дальше машина раздает мишени комплексам С-300, которые начинают работу по воздушным объектам», — объяснил корреспондент.

На кадрах видно, как в зоне обнаружения РЛС действуют восемь целей. Затем комплекс определил, что третья цель проходит, это вертолет, у нее скорость выводится 180 км в час. По пятой цели обнаружено, что это самолет со скоростью 680 км в час.

По словам военных, противник в основном, применяет дипольные отражатели, специализированной авиацией выпускают облако из изделий из фольги из металла, которые выдают ложную информацию, о том, что присутствует массированная авиация. «Ниобий» обмануть невозможно: комплекс с большой точностью отсеивает помехи от реальных целей. Сбитая авиация противника тому подтверждение.

Еще противник часто пытается идти на предельно малых высотах, производить маневрирование в разных диапазонах, идти по рельефу местности. Обхитрить ПВО пытаются разными способами: чтобы скрыть беспилотники, применяют и воздушные шары и специальные маскирующие заряды. Но у ВС РФ есть все необходимые средства, чтобы выявить противника вовремя и остановить его.

Ранее, 1 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с американскими и европейскими вооружениями и боеприпасами. Кроме того, российские средства ПВО сбили два украинских Су-24М. Также были уничтожены 12 беспилотников.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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