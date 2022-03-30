Оставить без припасов: ВС России уничтожают военную инфраструктуру Украины

Военнослужащие РФ ликвидируют склады, снабжающие группировку ВСУ под Киевом

Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Крылатыми ракетами «Калибр» морского базирования уничтожены склады с боеприпасами, с которых снабжалась украинская группировка в пригороде Киева. Российские средства ПВО сбили вертолет, который летел эвакуировать командира полка «Азов» из Мариуполя, сообщили в Минобороны. В понедельник указом президента два соединениях морской пехоты получили статус гвардейских. В этот же день российские следственные органы начали расследование военных преступлений против российских военнопленных. Поводом стало видео, на котором националисты с особой жестокостью ножом убивают связанного человека. В Кремле эти кадры назвали чудовищными.

Удары по инфраструктуре

Войска России и народных республик Донбасса продолжают наступать. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения вклинились вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и вышли к южным окраинам Новоселовки.

Силы ЛНР к понедельнику, 28 марта, продвинулись на 5 км, овладели населенными пунктами Ивановка и Новосадное и вышли на рубеж Новолюблино, Терны.

По данным Минобороны, 27–28 марта авиация и средства ПВО ВКС России сбили в воздухе четыре украинских бомбардировщика Су-24 над Черниговской областью — два в районе Репки и два в районе Городня. В районе Краматорска был сбит украинский истребитель Су-27.

В течение дня 28 марта российская авиация и зенитные средства сбили еще три самолета украинских ВВС, рассказали в Минобороны: два Су-24 западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области.

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«В районе Мариуполя, в 5 км от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. — Кроме того, в районе населенного пункта Чернобаевка сбит один украинский беспилотный летательный аппарат.

Корабли ВМФ России продолжают наносить удары крылатыми ракетами «Калибр» по украинской военной инфраструктуре. Так были уничтожены склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области. С них снабжалась украинская группировка в пригороде Киева.

Новая гвардия

В понедельник президент Владимир Путин подписал указ о присвоении гвардейских наименований 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота и 126-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота — с формулировкой «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых условиях при защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, две новые гвардейские бригады в ходе специальной военной операции выполняли самые сложные задачи и добились высоких результатов, а их личный состав показал беспримерный героизм и мужество.

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— 126-я бригада береговой обороны во главе со своим командиром — полковником Андроником Гаспаряном — захватила важнейший мост в Херсонской области. И трое суток, находясь в окружении, обороняла его, — отметил военный эксперт. — Про участие 155-й дивизии морской пехоты российское военное ведомство официально не сообщало. Но известно, что морские пехотинцы используются для действий в городских условиях. Именно российские «черные береты» участвуют в освобождении Мариуполя. Тем более что еще до начала специальной операции личный состав 155-й дивизии активно отрабатывал задачи по действиям в городских условиях. Причем тихоокеанские морпехи не только учились штурмовать, но и проводить гуманитарные операции в урбанизированной местности.

Причины и следствие

В Кремле прокомментировали сообщения об издевательствах и пытках в отношении российских военных, захваченных украинскими вооруженными формированиями. Такие видеокадры стали распространяться в соцсетях в минувшие выходные. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле, «безусловно, видели» эту видеозапись. «Эти, как и другие, факты будут проверяться. Вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке», — подчеркнул он.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными. «В сети Интернет появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными, — говорится в сообщении ведомства. — На распространенном в Сети видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области».

Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего, «осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности».

В понедельник в СК сообщили, что глава ведомства поручил расследовать в рамках уголовного дела факт жестокого избиения с последующим убийством российского военнопленного в подъезде одного из жилых домов на территории Украины. «На видеозаписи, которая получила распространение в сети Интернет, запечатлен процесс избиения и убийства представителем националистических отрядов Украины российского военнопленного, руки которого связаны за спиной. В рамках расследования будут установлены все соучастники глумления, избиения и жестокого убийства с целью последующего привлечения их к ответственности», — говорится в сообщении Следственного комитета.

— Это нескрываемые военные преступления, которые не имеют срока давности, — рассказал «Известиям» политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. — Конечно, нужно искать виновных и возбуждать против каждого из них дела и находить, где бы они ни находились. Куда бы они ни бежали потом с Украины, нужно по примеру Израиля находить военных преступников, где бы они ни были. Я вообще удивлен, почему Россия до сих пор в срочном порядке не собрала Совет Безопасности ООН с требованием расследовать военные преступления Украины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Эксперт подчеркнул, что военные преступления напрямую связаны с призывами к расправам, звучащим со всех сторон на Украине. И речь идет не о единичных случаях.

— Ведущие на телеканалах призывали к убийствам русских детей, к совершению терактов против русских женщин и их детей, калечить российских военнопленных. Все, кто говорил это, не наказаны, это в порядке вещей для нынешней Украины. То, что делают изверги на камеру, — последствия той атмосферы человеконенавистничества, ксенофобии и русофобии, которая царит сейчас в средствах массовой информации и соцсетях Украины. На это тоже надо обратить внимание. К ответственности должны быть привлечены не только палачи, но и те, кто призывал, — отметил Воадимир Корнилов.

В конце февраля представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что захваченных российских военнослужащих подвергают истязаниям и пыткам — таким же, которые практиковали германские нацисты и их коллаборационисты в годы Великой Отечественной. «Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами. Также это касается руководителей киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность», — предупреждал генерал.

28 марта начальник Национального центра управления обороны генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о гуманитарной ситуации на Украине.

По его словам, за прошедшие сутки российскими ВС без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 12 825 человек, из них 2045 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 469 683 человека, из которых 97 345 — дети. Из Мариуполя, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 105 534 человека, в том числе за истекшие сутки — 3642 человека, — заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он привел данные о зафиксированных преступлениях украинских националистов.

— В пригороде Харькова боевики из минометов, установленных на так называемых бандер-мобилях, обстреляли места массового скопления мирного населения (очереди у магазинов, банкоматов, пункты выдачи продовольствия и питьевой воды), — заявил генерал. — В результате три человека погибли, более 10 получили ранения. В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Кроме того, спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами. Киевская власть в очередной раз показывает свою преступную и циничную сущность. Террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Украины.

Секретные карты

В понедельник, 28 марта, в Минобороны России рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Взвод лейтенанта Вячеслава Водяного был окружен превосходящими силами националистов. Несмотря на сильный огонь, офицер организовал оборону и при первой возможности сумел обеспечить отход подразделения, оставшись прикрывать своих бойцов.

— Ведя бой в одиночку, без прикрытия, он лично уничтожил две единицы военной техники и до 10 националистов, — рассказали в российском военном ведомстве. — Дождавшись подкрепления, лейтенант отбросил националистов — это позволило колонне мотострелковой бригады прибыть в заданный район вовремя и без потерь.

Разведгруппа майора Виталия Сипливого должна была подтвердить уничтожение зенитной ракетной батареи и мобильного отряда радиоэлектронной борьбы в тылу ВСУ. Прибыв на место, он обнаружил две всё еще работающие радиолокационные станции и пункт связи, которые разведчики тут же атаковали и сожгли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Источник изображения: iz.ru

Спустя несколько дней группа майора Сипливого молниеносным ударом захватила пункт постоянной дислокации бригады армейской авиации националистов. При осмотре офицер обнаружил карту командира бригады с секретными данными — в ней были указаны места базирования авиации ВСУ.

— Добытая российскими военными информация позволила вскрыть ряд важных объектов врага, которые в дальнейшем были уничтожены, — отметили в Минобороны РФ.

Подразделения ПВО под руководством полковника Евгения Уса в течение двух часов под огнем РСЗО и минометов отбивали атаки беспилотников ВСУ на аэродром. В ходе боя зенитчики сбили семь дронов, не допустив уничтожения материальных запасов российской группировки. Всего же с начала специальной военной операции зенитчики Евгения Уса уничтожили 38 БПЛА, в том числе два «Байрактара ТБ-2». Потерь в подразделениях полковника нет.

Роман Крецул

Богдан Степовой

Алексей Рамм