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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ: за сутки сбито пять украинских боевых самолетов

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И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные заявили, что за сутки сбили пять украинских самолетов над Черниговской и Донецкой областями.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 Военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, ещё два в районе Городня", - сказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



"В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27", - сообщил он.

Конашенков сообщил, что за сутки уничтожены 19 украинских беспилотников, в том числе один в районе Мариуполя.

"Кроме того, в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч", - сказал он.

Конашенков сообщил, что 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины.

"Среди них два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, 23 района сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков.

По его данным, с начала специальной военной операции уничтожены 308 украинских беспилотников, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, 1557 единиц специальной военной автомобильной техники.

"Группировка войск российских Вооруженных сил, продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на 2 километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки", - сказал Конашенков.

"Подразделения Луганской народной республики в ходе наступления продвинулись на 5 километров, овладели населенными пунктами Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Новолюблино, Терны", - сказал Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России санкции.

Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, сообщил 25 марта начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Рудской на брифинге 25 марта.

На том брифинге Рудской заявил, что взято под контроль 93% территории Луганской народной республики и более половины территории Донецкой народной республики.

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