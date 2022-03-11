У России есть данные о ведущей роли США в военно-биологических исследованиях на Украине

Минобороны РФ располагает данными о том, что все серьезные биологические исследования повышенной опасности на Украине проводятся под руководством специалистов из США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он рассказал, что были проанализированные материалы по проекту UP-8, который изучал вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусы на Украине. Эти материалы опровергают публичное утверждение США о том, что в биолабораториях Пентагона на Украине работают исключительно украинские ученые.

"Один из документов подтверждает, что ведомость начисления зарплаты по проводимым украинскими исполнителями работам показывает схему их финансирования", - отметил Кириллов.

По его словам, подтверждается факт выплат управлением Минобороны США денег за участие в исследованиях напрямую, без посредников.

Александр Степанов