Брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ

ЦАМТО, 9 марта. Ниже приведено выступление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова 7 марта в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Минобороны России неоднократно обращало внимание на военно-биологические программы, которые реализуются Пентагоном на постсоветском пространстве.

В том числе на территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические.

Заказчиком проводимых работ является Управление Министерства обороны США по снижению военной угрозы (DTRA). В реализации проектов принимает участие аффилированная с военным ведомством компания, в первую очередь, Black and Veatch.

Работы ведутся по трем основным направлениям. В первую очередь, это мониторинг биологической обстановки, как заявляет Пентагон, в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО. Второе – сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление – научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку.

Например, с 2021 года Пентагоном выполняется проект "Диагностика, наблюдение и предотвращение зоонозных заболеваний в вооруженных силах Украины" с объемом финансирования 11,8 млн. долл.

В 2020-2021 гг. Министерство обороны Германии проводило на территории Украины изучение возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита, хантавирусов в рамках реализации украино-германской инициативы по обеспечению биологической безопасности на внешних границах Евросоюза.

Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в НИИ им. Уолтера Рида сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь, относящихся к славянскому этносу.

При этом деятельность биологических лабораторий, активность которых мы отмечаем с 2014 года, и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого "реформирования" украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями.

Так, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью увеличилась более чем в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита.

Мы считаем, что в 2007 г. штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в грузинской биолаборатории, подведомственной Пентагону. Его распространение нанесло существенный экономический ущерб ряду государств, в том числе Украине и Польше, и исключило их из ряда экспортеров свинины.

Управление начальника войск РХБ защиты ВС РФ постоянно анализирует биологическую обстановку на территории Украины.

По нашим данным, происходит экстренное сворачивание биологических программ. Проанализированные документы подтверждают, что Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях.

При этом анализ инструкции должностным лицам лабораторий свидетельствует о том, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение. По всей видимости, все необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезено за территорию Украины.

Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве. Вот некоторые из них: только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 – с туляремией, 10 – с бруцеллезом, 5 – с чумой. Всего – более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ.

Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии.

Только этим можно объяснить спешку с которой проводилось ликвидационное мероприятие.

Это лишь небольшая часть документов, мы продолжаем работу и будем Вас информировать".