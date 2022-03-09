Получены свидетельства секретных биологических экспериментов США на Украине

Получили документальное подтверждение неоднократно высказываемые российскими специалистами, в том числе из Минобороны России, опасения, что на Украине по указанию киевского режима ведутся, мягко говоря, сомнительные научные разработки.

Они свидетельствуют, что эта страна не только могла стать обладательницей так называемой грязной ядерной бомбы, но и предоставляла свою территорию для закрытых военно-биологических исследований США. С началом российской специальной военной операции на Украине американцы спешно свернули там деятельность десятков своих лабораторий. Но уничтожить все следы такой работы не получилось.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что от сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. "Очевидно, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серь­езные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины", - заявил генерал.

Полученные документы, по его словам, подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от России, велась разработка компонентов биологического оружия. А с началом российской спецоперации, чтобы не допустить вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинский минздрав направил во все биолаборатории указание об экстренной ликвидации хранящихся там запасов опасных патогенов.

Сейчас документы анализируют специалисты Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Часть этих документов, в частности указание минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях, Минобороны России уже опубликовало.

О военно-биологических исследованиях США на территории Украины достаточно подробно рассказал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Прежде всего, он подчеркнул, что Минобороны России неоднократно обращало внимание на военно-биологические программы, которые Пентагон реализует на постсоветском пространстве. В том числе на территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий. Их можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические.

"Заказчиком проводимых работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы (Дитра), - объяснил Кириллов. - В реализации проектов принимает участие аффилированная с военным ведомством компания, в первую очередь Black and Veatch (Блэк энд Витч)". Работы ведутся по трем основным направлениям. В первую очередь это мониторинг биологической обстановки, как заявляет Пентагон, в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО. Второе - сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление - научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку.

Очевидно, что с началом военной операции РФ у Пентагона возникли опасения в раскрытии секретных биологических экспериментов на территории Украины

Например, с 2021 года Пентагоном выполняется проект "Диагностика, наблюдение и предотвращение зоонозных заболеваний в вооруженных силах Украины" с объемом финансирования 11,8 млн долларов.

В 2020-2021 годах министерство обороны Германии проводило на территории Украины изучение возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита, хантавирусов в рамках реализации украино-германской инициативы по обеспечению биологической безопасности на внешних границах Евросоюза.

Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в НИИ им. Уолтера Рида Сухопутных войск США вывезли несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ обратил внимание на следующий факт. Деятельность биологических лабораторий, активность которых в России отмечали с 2014 года, и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого реформирования украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями. Так, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. А заболеваемость корью увеличилась более чем в 100 раз. Не случайно Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита.

"Мы считаем, что в 2007 году штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в грузинской биолаборатории, подведомственной Пентагону. Его распространение нанесло существенный экономический ущерб ряду государств, в том числе Украине и Польше, и исключило их из ряда экспортеров свинины", - отметил генерал Кириллов.

По его словам, Управление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ постоянно изучает биологическую обстановку на территории Украины. По данным российских военных специалистов, там происходит экстренное сворачивание биологических программ.

Анализ попавших в руки российских военных документов подтверждает, что министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля нынешнего года, то есть с началом специальной военной операции РФ, полностью уничтожить находящиеся в лабораториях биоагенты.

"При этом анализ инструкции должностным лицам лабораторий свидетельствует: порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение. По всей видимости, все необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезено за территорию Украины", - подчеркнул генерал-лейтенант Кириллов.

Он также сообщил, что из актов уничтожения видно: работы с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза велись в Львовской биолаборатории. С возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии работали в лабораториях в Харькове и Полтаве.

Вот лишь некоторые факты. Только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 - с туляремией, 10 - с бруцеллезом, 5 - с чумой. Всего - более 320 емкостей. "Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ", - заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.

Он уверен, что кураторы из Пентагона понимают - если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии. Только этим, считает Кириллов, можно объяснить спешку, с которой проводилось ликвидационное мероприятие.

Из попавших к военным РФ актов уничтожения видно: работы с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза велись в Львовской биологической лаборатории

Пока, повторим, в Минобороны России обнародовали и прокомментировали лишь небольшую часть полученных из Украины документов по военно-биологическим исследованиям. В ведомстве заявили, что их изучение продолжается. О результатах такого анализа будут информировать не только российскую, но и мировую общественность.

А теперь еще один факт в подтверждении того, что на Украине могли работать над "грязной" ядерной бомбой. Вспомним неудавшуюся провокацию, которую 4 марта около 2 часов пытались устроить возле Запорожской АЭС украинские диверсанты. Речь - о перестрелке с охранявшими станцию росгвардейцами и устроенном диверсантами пожаре в учебно-тренировочном комплексе за пределами АЭС.

В Минобороны России тогда пришли к выводу, что целью провокации являлась попытка обвинить Россию в создании на Украине очага радиоактивного заражения. Однако некоторые эксперты предположили, что на АЭС украинские диверсанты пришли со спецзаданием - забрать или уничтожить свидетельства работы над "грязной" атомной бомбой. Такого исключать тоже нельзя.

Юрий Гаврилов