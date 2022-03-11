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Российская газета

Минобороны РФ заявило о "биоагентах" против отдельных этнических групп

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Одной из задач США и их союзников ставилось создание биоагентов, способных избирательно поражать различные группы населения по этническому признаку. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, полученные документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. К примеру, из центра общественного здоровья минздрава Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней института Догерти в Австралии было передано 350 криоконтейнеров. В них были образцы сыворотки крови под предлогом определения титров антител.

Также в качестве примера Кириллов привел финансируемый Германией проект № 68727 ЕN по изучению возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В рамках этого проекта в институт тропической медицины имени Бернанда Нохта в Гамбурге была передана тысяча образцов сыворотки крови людей из различных областей Украины. Эти образцы относились исключительно к славянскому этносу.


Александр Степанов

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