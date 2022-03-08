Войти
Накануне.ru

В Минобороны РФ озвучили результаты анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины

347
0
0
Биологическое оружие США, созданное на Украине против России
Биологическое оружие США, созданное на Украине против России.
Источник изображения: https://livejournal.com/

На Украине, по данным начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические.


Заказчиком проводимых работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы (Дитра). В реализации проектов принимает участие аффилированная с военным ведомством компания, в первую очередь,"Black and Veatch" ("Блэк энд Витч"). Работы идут по трём основным направлениям: мониторинг биологической обстановки, как заявляет Пентагон, в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО, сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов, научно-исследовательское изучение потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку.


С 2021 г. Пентагон выполняет проект "Диагностика, наблюдение и предотвращение зоонозных заболеваний в вооруженных силах Украины" с объемом финансирования $11,8 млн. В 2020021 гг. Министерство обороны Германии проводило на территории Украины изучение возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита, хантавирусов в рамках реализации украино-германской инициативы по обеспечению биологической безопасности на внешних границах Евросоюза.


"Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в НИИ имени Уолтера Рида Сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу. При этом деятельность биологических лабораторий, активность которых мы отмечаем с 2014 года, и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого "реформирования" украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями", - отметил Кирилов.


Так, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью увеличилась более, чем в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита.


"Мы считаем, что в 2007 г. штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в грузинской биолаборатории, подведомственной Пентагону. Его распространение нанесло существенный экономический ущерб ряду государств, в том числе Украине и Польше, и исключило их из Ряда экспортеров свинины. Управление начальника войск РХБ защиты ВС РФ постоянно анализирует биологическую обстановку на Территории украины", - сказал Кириллов.


По данным военных, происходит экстренное сворачивание биологических программ. Проанализированные документы подтверждают, что Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. При этом анализ инструкции должностным лицам лабораторий свидетельствует о том, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение. По всей видимости, все необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезено за территорию Украины. Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве.


"Только во Львове было уничтожено 232 ёмкости с возбудителем лептоспироза, 30 – с туляремией, 10 – с бруцеллезом, 5 – с чумой. Всего – более 320 ёмкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ. Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии. Только этим можно объяснить спешку, с которой проводилось ликвидационное мероприятие. Это лишь небольшая часть документов, мы продолжаем работу и будем Вас информировать", - подытожил Кириллов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Конго
Польша
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Евросоюз
ЯО
Похожие новости
28.07.2020
Forum 24 (Чехия): стратегическая цель России — двояко расколоть Запад. Что это означает для Чехии?
22.01.2018
В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах
02.09.2015
Эф-два-два и другие
02.09.2014
Украинский кризис срывает перевооружение российской армии
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
05.05.2010
Тактическое ядерное оружие - проблемы и решения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.03 02:30
  • 1
В Минобороны РФ сообщили, что США вложили в биолаборатории на Украине свыше $200 млн
  • 07.03 21:02
  • 19154
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.03 17:24
  • 68
Война на Украине: первый день
  • 07.03 16:03
  • 22
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 15:40
  • 4
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 07.03 15:27
  • 3
Украинский режим совершенно несамостоятелен: пресс-конференция главы МИД России
  • 07.03 09:32
  • 7
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 07.03 05:50
  • 2
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 06.03 19:31
  • 2
Военные РФ провели учение в Таджикистане по защите объектов от ракет и ударных дронов
  • 05.03 23:23
  • 1
Покер по-никарагуански
  • 05.03 20:36
  • 5
Флагман советской авиации сгорел под Киевом
  • 05.03 19:44
  • 1
«Роскосмос» изобрел новый двигатель для Марса
  • 05.03 14:48
  • 32
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 05.03 13:28
  • 0
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 05.03 11:18
  • 12
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США