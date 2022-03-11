В Минобороны РФ рассказали о военно-биологических проектах США на Украине

В Минобороны России продолжают изучать материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины. В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что полученные из различных источников сведения подтверждают ведущую роль управления министерства обороны США по снижению военной угрозы в финансировании и проведении таких исследований.

Генерал, в частности, рассказал о проекте UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. По словам Кириллова, целью этого проекта было изучение возможности распространения через мигрирующих птиц особо опасных инфекций. Речь шла в том числе о высокопатогенном гриппе H5N1 (его летальность для людей достигает 50 процентов), а также болезни Ньюкасла.

"В связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов. При этом были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России. Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы", - объяснил генерал.

Он отметил, что из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации, что подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов.

Кроме того, наших военных специалистов заинтересовал проект Р-781, где в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши. В этом проекте в числе приоритетов обозначено изучение бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку: возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов. "Обращает на себя внимание тот факт, что исследования проводятся в непосредственной близости от границ России - в районах черноморского побережья и на Кавказе", - подчеркнул Кириллов.

Генерал сообщил, что проект реализуется с привлечением не только украинских, но и подконтрольной Пентагону грузинской биолаборатории в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США.

А проанализированные материалы по проекту UP-8, направленному на изучение вируса Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине, наглядно опровергают публичное утверждение США, что в биолабораториях Пентагона на Украине работают исключительно украинские ученые - без вмешательства американских биологов. Один из оказавшихся у наших военных документов подтверждает: все серьезные исследования повышенной опасности проводятся под непосредственным руководством специалистов из США.

Более того, расчетная ведомость начисления зарплаты за проводимую украинскими исполнителями работу наглядно демонстрирует схему их финансирования. "Подтверждается факт выплат управлением министерства обороны США денежных средств за участие в исследованиях напрямую, без привлечения посредников, - заявил Кириллов. - Обращает на себя внимание крайне скромная по американским меркам оплата труда. Это свидетельствует о низкой оценке профессионализма украинских специалистов и пренебрежении к ним со стороны американских коллег".

Кроме того, изученные материалы содержат предложения по расширению военно-биологической программы США на территории Украины. Так, обнаружилось свидетельство продолжения завершенных биологических проектов UP-2, UP-9, UP-10, направленных на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней.

"Пентагон интересуют также насекомые-переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей - блохами и клещами", - рассказал Кириллов. Он обратил внимание, что аналогичные исследования проводились в 40-х годах прошлого столетия при создании компонентов биологического оружия японским отрядом 731, члены которого впоследствии скрылись в США от преследований за военные преступления. Генерал напомнил, что представители западных государств крайне осторожно относятся к передаче своих биоматериалов.

Вместе с тем имеющиеся в Минобороны РФ документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. Так, из центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти было передано 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови под предлогом определения титров антител.

Еще один пример - финансируемый Германией проект № 68727 ЕN по изучению возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В рамках этого проекта в институт тропической медицины имени Бернанда Нохта (Гамбург) была передана одна тысяча образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу. "С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения", - сделал вывод Кириллов.

Он напомнил, что в ходе слушаний, прошедших 8 марта в сенатском комитете США по иностранным делам, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила о наличии на Украине биообъектов, на которых проводились исследования в области биобезопасности. Она тогда выразила обеспокоенность возможностью перехода этих биолабораторий и находящихся там материалов под контроль российских Вооруженных сил. "По имеющейся информации, американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудования, во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство в город Львов. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши, - заявил Кириллов. - По сути, своим высказыванием Нуланд косвенно подтвердила осуществление Пентагоном военно-биологической программы на Украине в обход действующих международных договоренностей".

Юрий Гаврилов