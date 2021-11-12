Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом

Министерство обороны не согласно с позицией обозревателя «НВО»

В материале «Независимого военного обозрения» под громким названием «Беда на Тихом океане» (22.10.21) Александра Храмчихина, занимавшегося до недавнего времени политической деятельностью и не имеющего даже начального военного образования, сделана очередная попытка проанализировать потенциал Тихоокеанского флота на основе бухгалтерского сравнения количественного состава надводной, подводной и береговой составляющих ТОФ и ВМС иностранных государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Анализ, сделанный с использованием исключительно поверхностных сведений из интернета, абсолютно не отражает действительного состояния дел.

Автор статьи совершенно не принимает во внимание огневой потенциал вооружений, которыми обладают подводные, надводные силы Тихоокеанского флота, его береговые войска и авиация.

Кроме того, Храмчихин игнорирует факт идущей масштабной программы обновления Тихоокеанского флота в рамках развернутого серийного военного кораблестроения. А интенсивность выполнения этой программы по ряду показателей опережает все установленные графики. Это, в частности, касается процесса строительства подводных лодок проекта 636.3, оснащенных высокоточным оружием. Шесть подводных лодок данного типа будут приняты в состав ТОФ до 2024 года (полноформатное соединение).

Основу Тихоокеанского флота сегодня составляет группировка атомных подводных лодок, которая активно развивается. В состав ТОФ продолжают поступать новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проектов «Борей» и атомные ракетные подводные крейсеры проекта «Ясень».

Наряду с этим продолжается модернизация атомных подводных лодок третьего поколения, которые обладают большим потенциалом для совершенствования боевых возможностей.

Надводная составляющая Тихоокеанского флота в ближайшие годы пополнится 12 корветами проектов 20385 и 20380. Их строительство идет на «Северной верфи» и Амурском судостроительном заводе. Эти корабли уже поступают в состав Тихоокеанского флота и обладают целым рядом уникальных характеристик, которые позволяют в разы поднять эффективность действий надводных сил в составе разнородных группировок. Сегодня ТОФ получает в свой состав и новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700, эффективность которых даже превосходит характеристики, заложенные при проектировании. В ближайшее время Тихоокеанский флот будет пополняться новейшими фрегатами проекта 22350.

При этом хотелось бы особо отметить, что научно-технический прогресс в развитии сил и средств на море уже давно отменил оценки военно-морской силы с позиции водоизмещения и количества кораблей. Решающим фактором сегодня являются характеристики и возможности прежде всего морского оружия.

Статья могла бы претендовать на какую-то объективность, если бы в ней учитывались вопросы активной и эффективной деятельности сил Тихоокеанского флота в своей операционной зоне ответственности и на значительном удалении от пунктов базирования, показатели качественных параметров боевой выучки тихоокеанцев в ходе межвидовых, межфлотских и международных военно-морских учений.

Кроме того, совершенно не учитывается, что сегодня Тихоокеанский флот обладает передовой по всем показателям береговой системой базирования и научно-техническими ресурсами, позволяющими поддерживать технический потенциал эксплуатируемых кораблей на высоком уровне и обеспечивать их сервисное обслуживание на протяжении всего цикла их использования. А это важнейший элемент мощи Тихоокеанского флота.

К сожалению, автор не обращался к изучению оценок состояния Тихоокеанского флота ветеранов ВМФ, экспертов или многочисленных зарубежных источников, где на основе глубокого профессионального анализа даны объективно высокие оценки боевых и оперативных возможностей сил ТОФ.

Хотелось бы, чтобы нештатные авторы «НВО», не являющиеся экспертами по тематике состояния и развития флота, при подготовке подобных публикаций о состоянии обороноспособности страны на важнейших стратегических направлениях обращались за помощью к ветеранам, флотской общественности, в Минобороны РФ или в Главное командование ВМФ. Это позволило бы избавить ваше авторитетное издание от недостоверных оценочных суждений дилетантского характера по таким важнейшим темам.

Алексей Комаров

Алексей Комаров - Первый заместитель руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны