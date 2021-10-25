Беда на Тихом океане

Российский Тихоокеанский флот стал игроком второй лиги

На протяжении всей постсоветской истории Тихоокеанский флот, по сути, находится в роли изгоя. В 1990–2000-х годах ВМФ РФ получал крайне незначительное количество кораблей и катеров, и все они шли на Северный и Балтийский флот и Каспийскую флотилию. В 2010-е обновление этих флотских объединений ускорилось, а после крымских событий 2014 года началось стремительное перевооружение Черноморского флота («Черное море: паритет без перемирия», «НВО», 09.07.21). ТОФ же был прочно забыт.

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ СЕГОДНЯ

В настоящее время во Владивостоке базируются шесть ПЛ пр. 877 («Нурлат», «Усть-Камчатск», «Усть-Большерецк», «Комсомольск-на-Амуре», «Краснокаменск», «Могоча»), ракетный крейсер пр. 1164 «Варяг», эсминец пр. 956 «Быстрый» (однотипный «Бурный» формально находится в ремонте, но скорее всего отправится на утилизацию), четыре БПК (фрегата) пр. 1155 («Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Виноградов», «Маршал Шапошников»), три корвета пр. 20380 («Совершенный», «Громкий», «Алдар Цыденжапов»), четыре МПК пр. 1124М («Приморский комсомолец», «Кореец», «Метель», «Усть-Илимск»), один ракетный катер пр. 1241Т и десять пр. 12411, базовый тральщик пр. 12700 «Яков Баляев», пять базовых тральщиков пр. 1265, один БДК пр. 1171 («Николай Вилков») и три пр. 775 («Пересвет», «Ослябя», «Адмирал Невельской»), пять десантных катеров (три пр. 1176, один пр. 11770, один пр. 21820).

На Камчатке (в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске) дислоцируются все АПЛ ТОФ. Это три РПК СН («Рязань» пр. 667 БДР, «Александр Невский» и «Владимир Мономах» пр. 955А), пять ПЛАРК пр. 949А («Иркутск», «Челябинск» (обе в ремонте с модернизацией), «Тверь», «Омск», «Томск»), четыре многоцелевых АПЛ пр. 971 («Братск», «Магадан», «Самара» (все три сейчас в ремонте с модернизацией) и «Кузбасс»). Вернулась из индийской аренды еще одна «971-я», «Нерпа» (сейчас находится в ремонте), но, видимо, ей на смену отправится в Индию «Магадан».

Надводные силы Камчатской флотилии представлены четырьмя МРК пр. 12341 («Иней», «Мороз», «Разлив», «Смерч»), одним МПК пр. 1124 («Холмск») и тремя пр. 1124М (МПК-82, МПК-107, «Советская Гавань»), двумя морскими тральщиками пр. 266М и двумя базовыми пр. 1265.

В ближайшее время к Камчатской флотилии присоединится корвет пр. 20385 «Гремящий», к Приморской – две ПЛ пр. 6363 («Петропавловск-Камчатский», «Волхов»): сейчас они пересекают Индийский океан, совершая межфлотский переход с Балтики.

В двух береговых ракетных бригадах имеется два дивизиона ПКРК «Бал» и три дивизиона ПКРК «Бастион», защищающие не только Владивосток и Петропавловск-Камчатский, но также Кунашир и Итуруп.

Почти все указанные корабли и катера построены еще в советское время и дослуживают свой срок. Недавно ТОФ получил два РПК СН пр. 955 с БРПЛ «Булава». Но при минимальном обновлении сил общего назначения это скорее ослабило флот, поскольку РПК СН – это, по сути, элемент СЯС, а ВМФ должен задействовать очень существенные силы на поддержание их боевой устойчивости. Также к кораблям новой постройки относятся ПЛ пр. 6363, корветы пр. 20380/20385 и единственный тральщик пр. 12700.

Кроме того, БПК пр. 1155 «Маршал Шапошников» прошел радикальную модернизацию с установкой ракет «Калибр», «Оникс» и «Уран». Видимо, по аналогичной схеме будет модернизирован однотипный «Адмирал Виноградов». Сказать, что этого мало – ничего не сказать. Ситуация усугубляется географическими обстоятельствами. В случае войны ТОФ будет полностью отрезан от европейских флотов. Более того, изолированы друг от друга будут Приморская и Камчатская флотилии самого ТОФ. Реальное состояние ТОФ особенно очевидно в сравнении с другими флотами на данном ТВД.

БЕСПОКОЙНЫЕ СОСЕДИ

ВМС Японии (эта страна, как известно, имеет к России открытые территориальные претензии) входят в пятерку сильнейших в мире.

Подводный флот Японии включает одну ПЛ типа «Тайгей», 12 ПЛ типа «Сорю», девять типа «Оясио» (еще две используются как учебные); одна ПЛ типа «Харусио» используется как экспериментальная.

Все крупные надводные корабли ВМС Японии классифицируются как эсминцы. Хотя среди них, кроме действительных эсминцев, есть авианесущие корабли (вертолетоносцы), крейсера и фрегаты.

«Эсминцы»-вертолетоносцы – два корабля типа «Идзумо» и два типа «Хьюга». Корабли типа «Хьюга» являются по размерам и архитектуре легкими авианосцами, теоретически способными нести до десяти СВВП. «Эсминцы»-вертолетоносцы типа «Идзумо» являются практически полноценными авианосцами (их длина – почти 250 м), причем собственного вооружения, как и любые классические авианосцы, они почти не имеют (кроме нескольких комплексов ПВО непосредственной самообороны). Сейчас на них базируется по 14 вертолетов. Предстоящая закупка американских СВВП F-35В сделает корабли «настоящими» авианосцами.

«Эсминцы», по сути, являющиеся крейсерами, – два корабля типа «Майя», два типа «Атаго» и четыре типа «Конго». Они оснащены системой «Иджис» и УВП Мк41, благодаря чему могут быть составной частью морского компонента ПРО.

Среди собственно эсминцев наиболее современными являются 18 кораблей трех типов, фактически являющихся тремя модификациями одного проекта (четыре типа «Акидзуки», пять типа «Таканами», девять типа «Мурасамэ»), а также два эсминца типа «Асахи». Имеются также более старые эсминцы: восемь типа «Асагири» и три учебных – один типа «Хацуюки» и два типа «Хатакадзе». Наконец, «эскортные эсминцы», то есть фрегаты – шесть кораблей типа «Абукума», начато строительство фрегатов типа «Могами».

В состав ВМС Японии также входят шесть ракетных катеров типа «Хаябуса», до 30 тральщиков, три ДТД типа «Осуми». Последние существенно повысили десантные возможности японского флота, однако они остаются весьма ограниченными: проводить серьезные десантные операции ВМС и Силы самообороны в целом не способны. Впрочем, вышеупомянутые вертолетоносцы могут быть использованы как УДК.

Таким образом, если под водой ТОФ уступает японским ВМС ненамного, то в надводных силах преимущество японцев является подавляющим.

СПОКОЙНЫЕ СОСЕДИ

ВМС Республики Корея еще 30 лет назад представляли собой свалку американского металлолома постройки 1940–1950-х. Сегодня южнокорейский флот уже сильнее любого европейского флота. Причем, как и в ВМС Японии, почти все его корабли строятся на собственных верфях, в основном – по собственным проектам.

Подводный флот включает 18 немецких ПЛ (но построены они в Корее) – девять пр. 209/1200 и девять новейших пр. 214/1700. Начато строительство отечественных ПЛ типа «Досан Ан Чангхо», которые, кроме торпед и ПКР «Гарпун», будут нести по 6–10 БРПЛ и/или КРМБ в специальных шахтах. Пока введена в строй одна такая ПЛ, строятся еще две.

Имеется 12 эсминцев собственной постройки: три типа «Сэджон Тэван», шесть типа «Чхунмугон Ли Сунсин», три типа «Квангэтхо». Наиболее современные из них, «Сэджон Тэван», являются самыми мощными в мире надводными неавианосными боевыми кораблями. Эти корабли, оснащенные системой «Иджис», имеют на вооружении УВП на 80 ЗУР «Стандарт», УВП на 32 КРМБ «Хюнму-3» (сравнимы по ТТХ с «Томагавком», хотя имеют меньшую дальность полета) и 16 ПЛУР «Ред Шарк», а также 4х4 ПУ ПКРК «Хэсон». Следует отметить, что все эти ракеты, кроме «Стандартов», – собственной разработки, хотя и с американским влиянием.

Фрегаты типа «Улсан» (четыре единицы) считаются устаревшими. На замену им построено шесть фрегатов типа «Инчхон», начато строительство кораблей по усовершенствованному проекту типа «Дэгу» (сейчас имеется два, всего будет восемь). Все они вооружены КРМБ «Хюнму-3».

Имеется 11 корветов типа «Пхохан», 18 новейших корветов типа «Юн Юнха». Все корветы вооружены ПКР. Начато строительство серии штурмовых катеров «Чамсури-211» (уменьшенный вариант корветов «Юн Юнха»), сейчас имеется девять таких катеров. Количество сторожевых катеров достигает 120. Минно-тральные силы включают два минзага и девять тральщиков.

Десантные силы имеют в своем составе ДВКД «Докдо» (иногда классифицируется как УДК, строится еще один), четыре ТДК типа «Го Чжун Бон» и четыре типа «Чон Ван Бон», а также пять десантных катеров на воздушной подушке, в том числе три пр. 12061 «Мурена» российской постройки.

Таким образом, соотношение потенциалов ТОФ и южнокорейского флота такое же, как и в случае с японским флотом: под водой нечто вроде равенства, по надводным силам – подавляющее превосходство корейцев.

ЗАКЛЯТЫЕ ПАРТНЕРЫ

Сравнивать тихоокеанские силы РФ и США просто кощунственно. Тем не менее для справки можно сообщить, что на Тихом океане US Navy имеют восемь ПЛАРБ и две ПЛАРК типа «Огайо», 26 ПЛА (три типа «Си Вулф», шесть типа «Вирджиния», 17 типа «Лос-Анджелес» и еще одна в резерве). Пять атомных авианосцев типа «Нимиц», 12 крейсеров типа «Тайкондерога», 37 эсминцев типа «Орли Бёрк» и два типа «Замволт» (все крейсеры и эсминцы оснащены системой «Иджис» и УВП для КРМБ и ЗУР), 14 то ли фрегатов, то ли корветов класса LCS (два типа «Фридом», 12 типа «Индепенденс», еще один в резерве), девять тральщиков типа «Авенджер» (еще четыре в резерве), два УДК типа «Америка» и четыре типа «Уосп», семь ДВКД типа «Сан-Антонио», четыре ДТД типа «Уидби Айленд» и два десантных транспорта типа «Харперс Ферри».

Республика Корея и Япония являются ближайшими союзниками США, если сложить их ВМС с американским ТОФ и сравнить с нашим ТОФ, то превосходство противника будет даже не в разы, а на порядки, особенно по надводным силам.

Правда, надо заметить, что из всех близких союзников США есть всего две страны, которые в 2014 и в последующие годы не ввели против России никаких, даже чисто символических санкций: это Израиль и как раз Республика Корея. По нескольким причинам Сеул категорически не хочет ссориться с Москвой (тем более – с ней воевать) и при этом находится в крайне непростых отношениях с Токио.

Но даже если не считать южных корейцев противниками, превосходство суммы ТОФ США и ВМС Японии над ТОФ РФ будет колоссальным.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗНИКИ

Еще более кощунственно сравнивать ТОФ РФ с ВМС нашего горячо любимого «стратегического союзника», то есть КНР.

Китай располагает крупнейшим в мире подводным флотом («Вооружаясь быстрее всех в мире», «НВО», 23.07.21), крупнейшим в мире москитным флотом («Москитный флот уходит в прошлое», «НВО», 03.09.21), а сейчас ударными темпами строит полноценный океанский флот («Поднебесная армада», «НВО», 01.10.21), который тоже может неожиданно оказаться крупнейшим в мире.

Как ни странно, в России довольно много людей всерьез верят, что Китай будет воевать плечом к плечу с РФ против США и/или Японии. На самом деле в Пекине никто даже не рассматривает такую возможность. Там с удовольствием понаблюдают за подобным конфликтом со стороны, а потом хорошо поживятся за счет проигравшего. В полном соответствии со стратагемами «Убить чужим ножом», «Наблюдать за пожаром с другого берега», «Грабить во время пожара» («Взорвать государство изнутри», «НВО», 27.01.17).

ДВЕ РОССИЙСКИЕ АРМИИ

На самом деле ТОФ сегодня находится «в одной лиге» отнюдь не с флотами США, КНР, Японии и Республики Корея, а с ВМС Тайваня, Таиланда, Австралии, КНДР, Вьетнама. Да, эти страны очень сложно (или даже невозможно) представить нашими противниками. Но независимо от этого сегодняшнее положение ТОФ близко к катастрофическому. Впрочем, в несколько меньшей степени это относится ко всему ВВО в целом («Готов ли Восточный округ стоять насмерть», «НВО», 17.12.20).

Удивительная вера в «стратегическое партнерство» с Китаем в сочетании с абсурдным ожиданием агрессии со стороны совершенно недееспособного НАТО и является главной причиной провала военного строительства в азиатской части РФ.

По факту, сегодня у России есть «европейская армия», отлично вооруженная и готовая к войне с любым противником. И есть «азиатская армия», очень недалеко, к сожалению, ушедшая от советской. Так быть ни в коем случае не должно, это надо как можно быстрее исправлять. Просто потому, что «центр мира» находится теперь отнюдь не в Евроатлантическом регионе. Он давно переместился в АТР.

Только мы этого почти не заметили. И почему-то сами отказались от наличия силового инструмента в этом регионе. Хотя этот инструмент должен быть для нас главным за неимением других. Пока же наше присутствие в новом центре мира после семи лет «поворота на Восток» остается чисто виртуальным. При том что три четверти территории России и почти все ее природные ресурсы находятся в Азии.

И тут само собой вспоминается известное высказывание про «разруху в головах». Европоцентризм во всех его разнообразных проявлениях (включая, как это ни парадоксально, агрессивное антизападничество – одно из уродливых проявлений того же европоцентризма) сегодня стал для нас главным национальным бедствием.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.