Черное море: паритет без перемирия

Впервые за постсоветское время Черноморский флот выходит на передовую противостояния с НАТО. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

Войны не будет, провокации вероятны

В 1990-е – 2000-е годы ВМФ России получал незначительное количество новых боевых единиц. Все они поступали на Северный (СФ) и Балтийский флоты (БФ), в Каспийскую флотилию («Каспийские монстры», «НВО», 18.06.21). Тихоокеанский флот (ТОФ) не получал новых кораблей и катеров в силу географии и мнимой второстепенности своего театра военных действий (ТВД).

Черноморский флот (ЧФ) же не обновлялся поначалу из-за неясного статуса: он считался совместным флотом России и Украины. В 1997 году ЧФ был официально поделен. Россия взяла корабли и катера, представлявшие боевую ценность. Украине был, по сути, оставлен металлолом (исключение – большой десантный корабль (БДК) пр. 775 «Константин Ольшанский»). Но и после этого проблемой ЧФ было его базирование за рубежом.

Срок размещения флота в Севастополе был установлен сначала до 2017, а затем до 2042 года. Но было ясно, что эти даты практически ничего не значат, а Киев целенаправленно выдавливает ЧФ из Крыма. Россия активно строила военно-морскую базу (ВМБ) в Новороссийске.

После присоединения Крыма ситуация радикально изменилась. Статус ЧФ стал ясен. И ему потребовалось немедленное усиление.

Черноморский флот сегодня

Ныне ЧФ обладает значительным боевым потенциалом.

В Севастополе базируются ракетный крейсер «Москва» пр. 1164. Три сторожевых корабля (фрегата) пр. 11356 («Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров»). Сторожевые корабли (фрегаты) «Ладный» пр. 1135 и «Пытливый» пр. 1135М. Два МПК (корвета) пр. 1124М («Суздалец» и «Муромец»; в отстое находится МПК пр. 1124 «Александровец»). Два МРК пр. 1239 («Бора» и «Самум»; в отстое МРК пр. 1234 «Мираж») и четыре пр. 21631 («Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон»). Три ракетных катера пр. 12411 («Буря», «Набережные Челны», «Ивановец») и один пр. 12417 («Шуя»), Два морских тральщика пр. 12700 («Иван Антонов» и «Владимир Емельянов») и три пр. 266М («Иван Голубец», «Турбинист», «Ковровец»). Три БДК пр. 1171 («Николай Фильченков», «Саратов», «Орск») и четыре пр. 775 («Новочеркасск», «Азов», «Цезарь Куников», «Ямал»).

К Новороссийской ВМБ приписаны все ПЛ – «Алроса» пр. 877В и шесть ПЛ пр. 06363 («Ростов-на-Дону», «Новороссийск», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород», «Колпино»). В реальности они базируются в Севастополе. В Новороссийске находятся три МПК пр. 1124М («Поворино», «Ейск», «Касимов»). Три патрульных корабля пр. 22160 («Василий Быков», «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин»). Три морских тральщика («Железняков» пр. 12660, «Валентин Пикуль» пр. 266М, «Вице-адмирал Захарьин» пр. 02668). Базовый тральщик пр. 1265 «Минеральные Воды». По два десантных катера пр. 1176 и пр. 11770.

Новейшими, полученными после присоединения Крыма, являются ПЛ пр. 06363, фрегаты пр. 11356, МРК пр. 21631, патрульные корабли пр. 22160, тральщики пр. 12700. Относительно современными можно считать МРК пр. 1239, морские тральщики пр. 12660 и пр. 02668, БДК пр. 775, десантные катера пр. 11770.

Несмотря на солидный возраст, высокий боевой потенциал сохраняют ПЛ «Алроса» (сейчас проходит модернизацию) и крейсер «Москва», перевооруженный на ПКР П-1000 (способен простреливать ими все Черное море из Севастополя). Прочие корабли и катера устарели, особенно МПК пр. 1124 и БДК пр. 1171.

Ударный потенциал ЧФ усиливают береговые ракетно-артиллерийские бригады – 11-я в Анапе (ПКРК «Бал» и «Бастион», 130-мм САУ «Берег») и 15-я в Севастополе (ПКРК «Бал», «Бастион» и «Прогресс»).

Местные натовцы

Единственным конкурентом ЧФ на данном ТВД являются ВМС Турции. Они имеют 12 немецких ПЛ – восемь новейших пр. 209/1400 «Превезе» (по четыре Т1 и 4 Т2), четыре новых пр. 209/1200 «Атылай» (еще две в отстое). Строятся по немецкой лицензии ПЛ пр. 214 c воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) (предполагается построить шесть единиц).

Основу надводного флота составляют 22 фрегата – восемь типа «Газиантеп» (американские типа «Оливер Перри»), четыре типа «Явуз» (немецкие типа МЕКО2000TN) и четыре типа «Барбарос» (МЕКО2000TN-II), шесть типа «Бурак» (французские типа «Д’Эстьен Д’Ор»). Выведены из состава ВМС и находятся в отстое три американских фрегата типа «Нокс». Строятся фрегаты типа «Стамбул» (головной спущен на воду, всего запланировано четыре). Рассматривается возможность строительства семи эсминцев с усиленной ПВО.

Имеется 20 новейших корветов собственной постройки – четыре типа «Ада», 16 типа «Тузла» (последние иногда классифицируются как патрульные катера). Все ракетные катера – немецкой постройки либо местной по немецким проектам: девять типа «Кылыч», десять типа FPB57. Восемь старых катеров типа «Картал» находятся в отстое. Имеется 17 сторожевых катеров и до 80 малых патрульных катеров в Береговой гвардии.

Имеется 11 тральщиков – шесть типа «Айдын» (немецкие пр. 332), пять типа «Энгин» (французские типа «Цирцея»). Десантные силы включают ТДК «Эртугрул» (американский типа «Терребон Периш»), два собственных ТДК типа «Саруджабей», два ТДК «Байрактар» и ТДК «Осман Гази», до 30 МДК и десантных катеров. Строится по испанскому проекту УДК «Анадолу».

Потенциал турецких ВМС выше, чем у ЧФ. Но турецкий флот предназначен для действий не только в Черном, но и в Средиземном море. При этом Турция находится в конфронтации (и часто на грани войны) с Сирией, Кипром, Грецией (которую поддерживает Франция), Израилем и Египтом (которого поддерживают ОАЭ). А наш ЧФ может быть усилен за счет легких кораблей и катеров СФ, БФ и Каспийской флотилии путем их переброски по внутренним водным путям. Так что военно-морские потенциалы двух стран на Черном море можно считать примерно равными.

Флоты остальных черноморских стран не идут в сравнение с российским и турецким даже вместе взятые.

ВМС Румынии включают три фрегата (один местной постройки «Марашешти», два английских типа «Бродсуорд»), четыре местных корвета (типов «Тетал-1» и «Тетал-2»), три советских ракетных катера пр. 1241, три торпедных катера типа «Эпитроп», минный заградитель «Корсар», четыре тральщика типа «Муска». Единственная ПЛ (советская пр. 877) утратила боеспособность и используется как учебный стенд для водолазов. На Дунае дислоцирована речная флотилия, в состав которой входят три речных монитора пр. 1316, пять сторожевых катеров типа «Брутар», до 12 бронекатеров типа VD41. Имеется батарея береговой обороны (четыре ПУ советских ПКРК «Рубеж», которые скоро будут заменены на норвежские ПКР NSM).

ВМС Болгарии имеют три бельгийских фрегата типа «Вилинген» (один используется как источник запчастей для других), фрегат советской постройки пр. 1159, два советских корвета пр. 1241П, советский ракетный катер пр. 1241, три бельгийско-голландских тральщика типа «Трипартит», два-три советских тральщика пр. 1265.

Украина и Грузия

ВМС Украины имеют в строю сторожевой корабль (фрегат) пр. 1135П, ракетный катер пр. 206МР (без ПКР, используется как сторожевой), один сторожевой катер пр. 1400М и три пр. 376У, два американских сторожевых катера типа «Айленд», семь бронекатеров пр. 58155 «Гюрза-М», рейдовый тральщик пр. 1258, десантный корабль пр. 773, десантный катер пр. 1176. В составе Пограничных войск есть сторожевой корабль (корвет) пр. 12412 и до 60 сторожевых катеров: 14 пр. 1400, четыре пр. 205П, четыре пр. 1204, 18 типа «Калкан», один пр. 58130 «Орлан», 11 типа UMS-1000. Катера типов «Гюрза-М», «Калкан», «Орлан» и UMS-1000 построены уже в независимой Украине, но они несут только пулеметное вооружение (кроме «Гюрзы-М», имеющей 30-мм пушки). Все прочие корабли и катера построены в СССР и практически небоеспособны.

Под контролем РФ в Крыму остаются входившие в состав ВМС Украины одна ПЛ пр. 641, два МПК пр. 1124М и один пр. 12412, один ракетный катер пр. 12411Т, четыре тральщика (по 2 пр. 266М и пр. 1265), один БДК пр. 775. А также до восьми катеров Погранвойск (три типа «Калкан», два-три пр. 1400, один типа «Катран», один типа UMS-1000). Их возвращение Украине маловероятно, тем более что катера Погранвойск официально конфискованы и переданы российским ведомствам.

В Киеве обсуждалась возможность приобретения двух ракетных катеров пр. 1241 (с ПКР «Термит»), списанных из ВМС Польши, но реализована она не была. Предполагается приобретение еще трех американских катеров типа «Айленд» и 16 МкVI, а для Береговой охраны – 20 французских катеров типа FPB98. Все катера будут вооружены 25-мм или 30-мм пушками и пулеметами.

Вопреки декларациям никакими «волчьими стаями» эти катера действовать не способны. С помощью их пушек и ПТРК боевым кораблям и коммерческим судам даже среднего водоизмещения можно нанести лишь незначительные повреждения. При этом даже для сторожевых кораблей (корветов) уничтожение таких катеров – не проблема. Немецкие же ПЛ VII серии, из которых состояли «волчьи стаи» Второй мировой, могли одновременно выпустить четыре торпеды, что гарантировало потопление любого корабля. Так что заявления украинских военных о тактике «волчьих стай» свидетельствуют лишь о некомпетентности.

Очевидно, строить крупные боевые корабли Украина в обозримом будущем не сможет. Теоретически возможна закупка (или получение в дар) фрегатов, выводимых из состава иностранных флотов (американских типа «Оливер Перри», английских типа «Норфолк», немецких типа «Бремен», итальянских типа «Маэстрале»). Но даже получение их даром потребует от Украины непомерных затрат на эксплуатацию и обучение личного состава. И принципиально не изменит баланс сил на Черном море.

Формально наиболее серьезными проектами обновления ВМС Украины представляется закупка пяти турецких корветов типа «Ада» (четыре корвета хотят строить на Украине, только головной – в Турции). А также восьми английских ракетных катеров, аналогичных типу «Супер-Вита» для ВМС Греции. Они по крайней мере будут нести современные ПКР. Но ПВО корветов и катеров весьма слаба, а обеспечить господство в воздухе над Черным морем ВВС Украины не способны. Кроме того, Британия собирается передать Украине два тральщика типа «Сэндаун», но их лишь условно можно считать боевыми кораблями.

ВМС Грузии, потеряв в августе 2008-го большую часть боевых катеров («Война 08.08.08 – послесловие», «НВО», 03.08.18) были упразднены как вид, оставшиеся катера передали в Береговую охрану. Ныне она имеет 19 сторожевых катеров (два греческих типа «Дилос», один турецкий типа АВ-30 «Тюрк» и два типа MRTP-33, один немецкий тральщик типа «Линдау», один советский пр. 205П и шесть пр. 1400М, два американских типа «Пойнт», два типа «Айленд» и два типа «Донтлесс») и четыре десантных катера (два пр. 106К, два пр. 1176). Часть их, возможно, уже списана. А боевой потенциал грузинской БОХР, по сути, равен нулю. То же можно сказать о ВМС Абхазии, которые включают до десяти сторожевых катеров пр. 1400 и бронекатеров пр. 1204.

И другие

Действия других ВМС в Черном море ограничены конвенцией Монтрё. Несмотря на привычное для США пренебрежение нормами международного права, пока Вашингтон ее не нарушает. Заходы в Черное море американских боевых кораблей (одного-двух эсминцев типа «Орли Бёрк») носят демонстративный характер и на реальный баланс сил повлиять не могут. Постоянно обсуждается развертывание на румынских аэродромах группировки ВВС США, но до сих пор этого не произошло. А ВВС самой Румынии слабы: до сотни советских истребителей 2-го поколения МиГ-21М/МФ/УМ и 17 американских истребителей «раннего» 4-го поколения F-16А/В.

В целом ситуация на Черном море – отражение отношений между Россией и Западом. НАТО не готово к реальному военному противостоянию, но оказывает на Москву давление. Брюссель и Вашингтон побуждают Киев и Тбилиси к противостоянию Москве. Так НАТО создает для России напряжение без существенного задействования собственных сил и средств. Издержки перекладываются на Украину и Грузию, выгоды получает Запад («Победа не нужна, война вероятна», «НВО», 14.05.21). При этом возникает ощущение, что «кураторство» над Киевом Вашингтон постепенно передает Лондону. Об этом говорят упомянутые программы обновления ВМС Украины с британской помощью, а также недавний проход британского эсминца «Дефендер» близ Севастополя. Это больше похоже на фарс, чем на провокацию. Но сами американцы до сих пор ничего подобного не делали. А вот англичанам дали попробовать. H

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.