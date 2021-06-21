Каспийские монстры

Доминированию России в регионе ничто не угрожает

После окончания Второй мировой войны Каспийская флотилия не была расформирована лишь потому, что Каспийское море принадлежало нам не полностью, соответственно некие морские силы на нем иметь полагалось.

При этом Каспий является полностью закрытым бассейном (как известно, с географической точки зрения это соленое озеро), размеры его относительно невелики (по сравнению с настоящими морями), а Ирану принадлежала лишь крайне незначительная его часть.

Отношения между Москвой и Тегераном как при шахе, так и после исламской революции были крайне непростыми и очень далекими от союзнических. Но серьезным военным противником Иран у нас не считали. Поэтому Каспийская флотилия получала корабли и катера по остаточному принципу. К тому же по объективным географическим причинам флотилия не могла быть слишком большой по численности, не имело смысла передавать в ее состав крупные надводные корабли и какие-либо ПЛ.

В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

После распада СССР ситуация существенно изменилась. Прикаспийских стран стало не две, а пять, причем Россия с точки зрения длины побережья уже не была крупнейшей из них. Началась весьма оживленная дискуссия о том, как делить акваторию и дно моря за пределами территориальных вод стран. Причем эта дискуссия, по сути, не закончена до сих пор.

Кавказ превратился для России в многолетнюю горячую точку, что потребовало особого внимания Москвы к дислоцированным здесь группировкам ВС («Северный Кавказ: когда тыл становится фронтом», «НВО», 08.02.19).

К тому же Каспийский регион очень богат нефтью и газом, которые для постсоветской России имеют почти сакральное значение.

В итоге, если все четыре российских флота (особенно Черноморский и Тихоокеанский) в 1990-е и нулевые деградировали, Каспийская флотилия жила довольно неплохо. Упомянутые специфические особенности в новых условиях пошли ей на пользу: флотилию можно было комплектовать катерами и малыми кораблями, которые относительно дешевы и строятся довольно быстро. Основная кораблестроительная база также располагалась весьма удобно – в Зеленодольске (Татарстан). Переход из него по Волге до Астрахани быстрый и короткий.

РОССИЙСКИЕ СИЛЫ НА КАСПИИ

Сегодня в составе Каспийской флотилии имеется два сторожевых корабля пр. 11661 («Татарстан» и «Дагестан»), ракетный катер пр. 12411Т «Ступинец», три малых артиллерийских корабля пр. 21630 («Астрахань», «Волгодонск», «Махачкала»), три малых ракетных корабля пр. 21631 («Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг»), сторожевой катер пр. 1400М, четыре бронекатера пр. 1204, два базовых тральщика пр. 1265 («Магомед Гаджиев» и «Герман Угрюмов»), два рейдовых тральщика пр. 10750 и один пр. 1258, восемь десантных катеров (по одному пр. 1176 и 21820, шесть пр. 11770).

Устаревшими (советской постройки) являются лишь «Ступинец», «Угрюмов», бронекатера, катер пр. 1400М и тральщик пр. 1258, но и они введены в строй в конце 1980-х (кроме «1204-х»). Все остальные корабли и катера построены уже в России в 1994–2014 годах. Поэтому из всех российских флотских объединений Каспийская флотилия оказалась самой «молодой».

Наиболее современными являются «Буяны», то есть МАК пр. 21630 и МРК пр. 21631. Более того, два года назад все четыре бронекатера пр. 1204 по Волге и Дону перешли в Азовское море, воссоздав тем самым Азовскую флотилию (формально они продолжают числиться за Каспийской флотилией). Это несколько уменьшило российский потенциал на Каспии, но еще более понизило средний возраст боевых единиц Каспийской флотилии (бронекатера строились в 1960–1970-е годы).

В чеченских кампаниях принимала участие морская пехота флотилии. А в 2015 году «боевое крещение» получили и ее корабли. В октябре и ноябре 2015-го «Дагестан» и все три МРК пр. 21631 из каспийской акватории выпустили суммарно около полусотни крылатых ракет «Калибр» по антиправительственным целям в Сирии (через воздушное пространство Ирана).

Разумеется, кораблям при этом не угрожало абсолютно ничего, для них эти боевые пуски, по сути, не отличались от учебных. Но это вообще-то не наша проблема, а тех, к кому «Калибры» прилетели.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ СИЛЫ

ВМС Азербайджана до сих пор состоят из кораблей и катеров, доставшихся от советской Каспийской флотилии. Баку получил примерно четверть ее тогдашнего состава. В каком-то смысле это стало для Азербайджана «ловушкой»: получив советские корабли и катера, он почти не обновлял свои ВМС.

Крупнейшим кораблем азербайджанских ВМС является сегодня крайне устаревший сторожевой корабль («фрегат») пр. 159А. Кроме того, имеется корабль пр. 888R (используется как корабль управления и учебный). В последние годы по израильскому проекту OPV-62 построены в самом Азербайджане шесть патрульных кораблей типа «Туфан», оснащенные универсальными ракетами «Спайк-NLOS». Они сейчас являются самыми мощными единицами ВМС страны, хотя и меньше по размерам, чем упомянутый «фрегат». «Спайк-NLOS» – очень хорошие ракеты для наземной войны, но для морской подходят не слишком хорошо из-за ограниченных дальности полета и мощности боеголовки.

В составе ВМС Азербайджана находится также восемь сторожевых катеров – один типа «Тюрк» (турецкой постройки), один пр. 368У, шесть малых катеров с пулеметным вооружением (3 пр. УК-3, 1 пр. 1388Р, 2 пр. 722). Кроме того, в Береговой гвардии имеется четыре сторожевых катера пр. 205П и один пр. 205У (бывший ракетный катер со снятыми ПКР), шесть израильских катеров типа «Шалдаг», один американский катер типа «Пойнт», один катер пр. 1400 и восемь вооруженных пулеметами катеров, которые в советское время занимались обслуживанием нефтепромыслов.

Все перечисленные катера вооружены в лучшем случае малокалиберными пушками, а большинство – только пулеметами. Поэтому их боевая ценность, мягко говоря, невелика.

Имеется также четыре тральщика – два пр. 1265, два пр. 1258. Десантные силы включают четыре средних (один пр. 771А, три пр. 770) и четыре малых (два пр. 106К, два пр. 1785) десантных корабля. Морской спецназ использует две сверхмалые ПЛ типа «Тритон». Пожалуй, именно они являются главным «козырем» азербайджанского флота, но, конечно, всерьез повлиять на баланс сил на Каспии не могут.

Из-за крайней архаичности (в постсоветский период построены только «Туфаны» и «Шалдаги», все остальные корабли и катера уже к моменту распада СССР считались устаревшими или вообще не были боевыми) ВМС Азербайджана являются сегодня, пожалуй, слабейшими на данном ТВД.

КАЗАХСТАН И ТУРКМЕНИЯ

ВМС и флот Пограничной службы Казахстана в своем составе имеют многочисленные сторожевые катера – семь типа «Астана» (пр. 0200М «Буркит-М», на основе советского пр. 1400М), четыре типа «Казахстан» (пр. 0250 «Барс-МО»), пять-шесть типа «Сардар» (пр. 22180, он же 0300 «Барс»).

Имеется также не менее 40 легких катеров без вооружения, в том числе два типа «Айбар» (пр. 0210, модернизированный российский пр. 12200 «Соболь»), четыре типа FC-19, четыре типа «Сункар» (украинские типа «Калкан»). Из всех перечисленных кораблей и катеров в состав ВМС юридически входят только катера типа «Казахстан», все остальные – в составе Погранслужбы.

Находятся в отстое устаревшие катера иностранной постройки – один турецкий типа «Тюрк», до трех немецких пр. 369, три типа «Шапшан» (южнокорейские типа «Си Долфин»).

В составе ВМС находится также один рейдовый тральщик российской постройки «Алатау» (пр. 10750).

На катерах казахстанского флота нет никаких ракет, самое мощное их вооружение – малокалиберные пушки. По сравнению с азербайджанским флотом у ВМС Казахстана только одно, но весьма важное преимущество – они физически новее, почти все построены уже в постсоветский период.

Малый ракетный корабль «Град Свияжск» – головной корабль проекта 21631 «Буян-М». Фото с сайта www.mil.ru

ВМС и Пограничная охрана Туркмении имеют в своем составе два российских ракетных катера пр. 12418 (с ПКР «Уран») и шесть турецких малых ракетных катеров типа «Дирсан» (с итальянскими ПКР «Марте»). До 28 сторожевых катеров (до десяти советских пр. 1400 и аналогичных украинских «Гриф-Т», два российских пр. 12200, один американский типа «Пойнт», до пяти украинских типа «Калкан», десять типа «Аркадаг» – турецкие типа NTPB). И, возможно, один тральщик пр. 1252 и два турецких десантных катера типа LСМ-1.

Кроме «1400-х», все остальные катера построены не просто в постсоветский период, но уже в ХХI веке. При этом в отличие от ВМС Казахстана целых восемь туркменских катеров несут ПКР (даже в российской Каспийской флотилии носителями ПКР являются пять кораблей и один катер, то есть шесть единиц). Таким образом, сегодня туркменский флот по потенциалу, пожалуй, можно поставить на второе место на театре военных действий после российской флотилии.

ПЕРСИДСКИЕ МОТИВЫ

Иран является наряду с Россией «старой» каспийской страной. При этом, как и для России, данный ТВД для него считается второстепенным. Основные силы ВМФ РФ разбросаны по всему периметру Евразии, основные силы ВМС Ирана размещены в Персидском заливе и Аравийском море.

Впрочем, Россия может (по крайней мере теоретически) усиливать Каспийскую флотилию за счет трех европейских флотов путем переброски малых кораблей и катеров по внутренним водным путям. Через эти же пути, как было сказано выше, приходят на Каспий корабли и катера новой постройки.

У Ирана внутренних водных путей нет, поэтому ему необходимо иметь на Каспийском море отдельную кораблестроительную базу. По суше сюда могут перебрасываться лишь совсем небольшие катера. Либо надо перегонять корабли через Суэцкий канал, турецкие проливы и затем по Волго-Дону – но на это необходимо разрешение России.

Крупнейший корабль нынешнего иранского Северного (то есть Каспийского) флота был построен в Голландии в 1936 году как яхта для шаха. Именно в этом качестве в том же году он прошел от Ленинграда через Волго-Балт и Волгу до каспийского побережья Ирана. Затем яхта была переделана в боевой корабль, сейчас это корвет «Хамзех». Не исключено, что он доживет до своего столетнего юбилея.

Непосредственно в Энзели (главная ВМБ и кораблестроительная база Ирана на Каспии) в ХХI веке были построены четыре ракетных катера типа «Сина», которые представляют собой иранские копии французских катеров типа «Комбатант-2», полученных Ираном еще при шахе. Они вооружены ПКР «Нур» (иранская копия китайской ПКР С-802).

Кроме того, в состав Северного флота входят до 40 малых сторожевых катеров и старый тральщик «Шахрох» американской постройки. Флагманом этого флота должен был стать фрегат «Дамаванд», скопированный с фрегатов типа «Алванд» английской постройки (также были получены Ираном еще при шахе). Корабль вошел в строй в 2013 году, но в январе 2018 года во время шторма затонул прямо в гавани Энзели. Считается, что сейчас фрегат находится в процессе ремонта и восстановления, но нет особых сомнений, что на самом деле в Энзели просто строится новый фрегат.

В целом иранский флот на Каспии сопоставим с туркменским, но несколько более архаичен (не столько физически, сколько морально).

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Все три возможных военных конфликта между прикаспийскими странами связаны с Азербайджаном. Эта страна остается непримиримым противником Армении, члена ОДКБ. То есть теоретически нельзя исключать конфликт между Азербайджаном и Россией. Однако, как показала вторая война за Карабах осенью 2020 года («Армения – Азербайджан: 26 лет спустя», «НВО», 27.11.20), вероятность такого конфликта близка к нулю.

С Туркменией у Азербайджана давний спор – как раз за дно Каспия, то есть за находящиеся под этим дном нефтяные месторождения. Он продолжается почти с момента распада СССР и несколько раз почти доходил до войны. Если рассматривать соотношение сил на море и в воздухе (по суше страны не граничат), явное превосходство на стороне Туркмении (при этом, правда, неизвестен уровень боевой подготовки моряков и летчиков обеих сторон). Однако сейчас данный конфликт находится в латентной стадии.

С Ираном у Азербайджана проблемы на почве давнего тюркско-персидского противостояния, а также из-за наличия на северо-западе Ирана значительного азербайджанского меньшинства. Оно рассматривается, с одной стороны, как источник сепаратизма для Ирана, с другой – как потенциальная база для присоединения Азербайджана к Ирану.

Здесь также происходят регулярные обострения, но сегодня и этот конфликт можно считать латентным. Если он все же «разогреется» до войны, шансов у Азербайджана будет немного. При этом война будет идти, конечно, в первую очередь на суше, а не на море.

За 30 лет пять прикаспийских стран так и не пришли к окончательному решению – как поделить море-озеро. Но приняли другое решение – данный вопрос в любом случае будут решать только они, без участия каких-либо еще стран и организаций.

Причем это решение на самом деле определяется географией. Даже после распада СССР сама Волга, а также Волго-Балт и Волго-Дон остались полностью на территории России и являются ее внутренними водными путями. Так что без прямого разрешения Москвы корабли некаспийских стран появиться на Каспии не могут. И нет никаких способов данную ситуацию изменить.

Регулярно возникающие в наших СМИ «страшилки» насчет «американских ВМБ в Каспийском море» являются даже не пропагандой, а откровенным бредом. США не имеют даже теоретической возможности создать здесь какие-либо базы. Более того, очевидно, что уставший американский «гегемон» очень быстро теряет какое-либо влияние в данном регионе вообще.

Хотя России сегодня принадлежит лишь небольшая часть каспийского побережья, Каспийская флотилия может чувствовать себя как дома. По вышеуказанным географическим причинам Россия в одностороннем порядке может регулировать баланс сил на Каспии, при этом не имеет потенциальных конфликтов (кроме откровенно виртуального конфликта с Азербайджаном) ни с одной из прикаспийских стран.

Сторожевики пр. 11661 и МРК пр. 21631 имеют весьма слабую ПВО и нулевую противолодочную оборону, но в Каспийском море это не важно. И можно стрелять «Калибрами» по всем азимутам, насколько хватит дальности. Помешать этому некому.

На самом деле неслабеющие и впадающие в откровенный маразм США, а Китай может бросить России вызов в данном регионе («Пекин переходит в наступление», «НВО», 16.11.18). Но лишь в будущем, которое приближается, но пока не наступило.

И, конечно, другой «союзник», Турция способна создать нам здесь проблемы («Возможна ли очередная война между Россией и Турцией», «НВО», 25.09.20). Но, возможно, Эрдоган раньше запутается в своих безграничных геополитических амбициях.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.