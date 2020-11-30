Армения–Азербайджан: 26 лет спустя

В сегодняшнем мире все решает только сила

Возобновление войны за Нагорный Карабах было абсолютно неизбежным, поскольку за 26 лет, прошедших с окончания первой войны за этот регион, позиции сторон остались непримиримыми и взаимоисключающими («Нагорный Карабах – пороховая бочка Закавказья», «НВО», 15.02.19). Заявления международных посредников, что карабахский конфликт «не имеет военного решения», были не более чем лицемерной демагогией. Любой территориальный конфликт имеет только военное решение. Мирным оно может стать только в том случае, если одна из сторон добровольно капитулирует из-за каких-то внутренних проблем.

Основная ошибка Еревана – он так и не признал независимость НКР. При этом во время нынешней войны он требовал такого признания от «мирового сообщества», что напоминало откровенный сюрреализм. Другие ошибки армянской стороны – игнорирование факта радикального обновления ВС Азербайджана и недооценка готовности Турции оказать всестороннюю помощь Азербайджану.

Непризнанием НКР Ереван создал отличный предлог для России не вмешиваться в конфликт. Боевые действия велись на территориях, которые юридически принадлежат Азербайджану, поэтому в политическом плане действия азербайджанской стороны в Карабахе можно считать аналогом российских действий в Чечне. При этом применительно к событиям в Крыму и Донбассе Россия, наоборот, находится в роли «Армении», но поскольку Армения не признала принадлежность Крыма России и полностью абстрагировалась от конфликта в Донбассе, Москва легко игнорировала такие аналогии.

Кроме того, Москве крайне не нравятся ни прозападная политическая ориентация нынешних армянских властей, ни тот способ, которым Пашинян и его сторонники в 2018 году пришли к власти в Ереване. Что касается ОДКБ, то не только все три страны Центральной Азии, но и Белоруссия в данном конфликте внешне были нейтральны, а фактически поддерживали Азербайджан.

Таким образом, задействование механизмов ОДКБ было невозможно не только юридически (поскольку против собственно Армении агрессия не совершалась), но и фактически, поскольку это привело бы к явной демонстрации, что эти механизмы не работают.

Кроме того, нельзя не принимать во внимание, что абсолютное большинство граждан России выступает за полный нейтралитет Москвы в данном конфликте. Причем, как правило, этот нейтралитет проявляется в достаточно жесткой форме («чума на оба ваши дома»). Среднее и старшее поколения россиян хорошо помнят, что именно три республики Закавказья наряду с тремя республиками Прибалтики в 1980-е годы наиболее активно требовали независимости от «советской империи». Совершенно непонятно, почему теперь Россия должна решать проблемы этих стран, получивших столь желанную независимость (причем проблемы стали как раз следствием этой независимости). Если бы Россия вмешалась в конфликт на стороне Армении и начала нести ощутимые материальные, а тем более людские потери, это вызвало бы полное неприятие со стороны российского общества и создало бы для Кремля очень большие политические проблемы.

В США и Франции имеются сильные армянские диаспоры, поэтому в политическом плане обе эти страны занимают скорее проармянскую позицию. Однако эта позиция, по сути, свелась к чистой риторике, причем в США даже и она была не очень заметна. Ни Вашингтон, ни Париж не имеют практических рычагов для влияния на ситуацию, к тому же США полностью поглощены электоральным процессом. Поэтому их роль в данном конфликте была очень близка к нулевой.

Для Турции сам по себе Нагорный Карабах особого интереса, видимо, не представляет. Однако ей нужен союз с Азербайджаном в рамках действий Эрдогана по воссозданию Османской империи в новом формате. Кроме того, инициировав атаку Азербайджана на Карабах, Анкара открыла еще один фронт против России, прямо вторгшись в сферу ее влияния и ударив по ее формальному союзнику. Очевидно, Эрдоган хочет некоего «большого размена» с Россией, в который, кроме Карабаха, будут включены Сирия и Ливия («Последствия свержения тиранов», «НВО», 10.07.20).

Военные аспекты Карабаха

Что касается военной стороны конфликта, уже ясно, что Армения с 1994 года готовилась к войне, откровенно презирая противника и игнорируя его очевидный военный прогресс. Арменией новое оружие приобреталось в микроскопических количествах, что делало эти закупки в значительной степени бессмысленными (либо в дополнение к уже имевшейся у армян советской технике закупалась советская же техника, причем тоже совсем немного). Азербайджан же как подержанную советскую, так и новую – российскую, турецкую, израильскую – технику приобретал в очень значительных масштабах и вообще готовился к войне последовательно и системно. А Турция предоставила Азербайджану такой уникальный ресурс, как сирийские боевики, которые использовались в качестве пушечного мяса, потери среди них ни для турок, ни для азербайджанцев никакого значения не имели, при этом именно они должны были прорывать оборону карабахской армии.

В ходе конфликта очень ограниченно использовалась пилотируемая авиация. Зафиксирована потеря (в самом начале войны) единственного армянского штурмовика Су-25, причем скорее всего он врезался в гору из-за ошибки летчика. Зато чрезвычайно широко использовались БПЛА. С армянской стороны это лишь небольшое количество собственных чисто разведывательных БПЛА Х-55. Азербайджан же в массовом порядке использовал израильские и турецкие БПЛА – как ударные, так и разведывательные. Причем не совсем дешевые израильские беспилотники-камикадзе иногда поражали чуть ли не одиночных солдат противника в окопах. Это было весьма расточительно в финансовом плане, но очень сильно деморализовало армян. Применение беспилотников сочеталось с не менее широким использованием ствольных и реактивных артсистем и тактических ракет – российских, израильских, турецких и китайских, формально считающихся белорусскими.

Установить реальные потери сторон, разумеется, крайне сложно. На данный момент точно известно, что Азербайджан потерял свыше 30 единиц бронетехники, в том числе не менее 12 Т-72. Реальные потери могут быть значительно выше, кроме того, несколько единиц бронетехники были захвачены карабахской армией. Потери карабахской стороны в бронетехнике были ненамного больше – до 40 единиц, в том числе не менее 17 Т-72, эти потери тоже скорее всего занижены, кроме того, некоторое количество техники захвачено азербайджанцами. При этом стороны захватывали одинаковую технику, которая легко смешивалась с собственной, поэтому установить количество трофеев практически невозможно.

Однако у Азербайджана не зафиксировано никаких потерь в наземной технике других классов, у армянской же стороны эти потери чрезвычайно велики. Особенно это относится к артиллерии и средствам ПВО – именно их в первую очередь выбивали азербайджанские боевые БПЛА (турецкие «Байрактар» и израильские «камикадзе» «Хароп» и «Скайстрайкер»).

Армянская сторона потеряла как минимум один ОТРК Р-17 и до 90 различных артсистем, в том числе три или четыре РСЗО «Смерч» и не менее 33 БМ-21 «Град». Необходимо отметить, что Р-17 и «Смерчей» у карабахской армии не было, а БМ-21 имелось, по-видимому, 24 единицы, то есть часть потерянной ракетно-артиллерийской техники принадлежала армии собственно Армении. Потери наземной ПВО НКР составили как минимум 10 ЗРК «Оса» и три «Стрела-10», одну ЗСУ «Шилка». Кроме того, потеряны один ЗРК «Тор-МКМ», один или два ПУ 5П85 ЗРС С-300ПС, которые принадлежали ПВО Армении. Также потеряны два РЛС 36Д6, которые штатно в состав ЗРС С-300П не входят, но придаются дивизионам при их автономных от КП полка действиях.

Таким образом, азербайджанская сторона добилась полного господства в воздухе и в значительной степени нейтрализовала карабахскую артиллерию.

Перед началом войны военный потенциал Азербайджана уже был заметно выше, чем совокупный потенциал Армении и НКР, теперь этот разрыв в пользу Азербайджана существенно увеличился. Нельзя не отметить практически полную беспомощность армянской ПВО. Так, в этом году ПВО Сирии всего за неделю боев в Идлибе сбила как минимум три турецких «Байрактара» и два еще более мощных боевых БПЛА «Анка-С», в Ливии Турция за полгода потеряла до 20 «Байрактаров». Армяне же за полтора месяца боев достоверно сбили лишь два «Байрактара». Поэтому даже если бы наземное наступление азербайджанской армии замедлилось, она продолжала бы перемалывать технику противника, пока не добилась крушения его обороны. Однако после падения Шуши даже этот вариант стал неактуален, полный контроль Азербайджана над Карабахом и прилегающими районами был бы установлен не позже конца ноября.

Русский мир

Именно в этой ситуации Москва добилась подписания трехстороннего мирного договора. Можно предположить, что его содержание не устраивало Турцию, именно она инициировала уничтожение российского вертолета Ми-24. Впрочем, нельзя исключать, что вертолет был на самом деле сбит по ошибке и лишь по случайному совпадению – перед подписанием договора.

С военной точки зрения можно сказать, что Москва «украла победу» у Баку и Анкары. Впрочем, для Азербайджана и такой вариант стал огромным успехом. Понеся весьма незначительные потери, он вернул себе до 70% утраченных 26 лет назад территорий. В случае новой войны он без труда и очень быстро вернет остальное, поскольку стратегическое положение остатков НКР стало совершенно безнадежным. При этом Баку сохраняет нормальные отношения с Москвой и уже поэтому не превращается в полную марионетку Анкары. Вообще по итогам этой войны следует признать, что Ильхам Алиев – чрезвычайно сильный и умный политик. При его сравнении с Николом Пашиняном сразу приходит в голову высказывание Наполеона: «Армия баранов под командованием льва всегда победит армию львов под командованием барана».

Турция же не может быть довольна. Инициировав эту войну с целью максимального подрыва позиций России на Кавказе, она организовала победу Азербайджану, но была исключена из миротворческого процесса, хотя совершенно открыто и очень активно набивалась в его участники наравне с Россией. Впрочем, не исключено, что в Азербайджане теперь будут развернуты турецкие войска без всякого миротворческого статуса, просто в роли союзников Азербайджана. Более того, совершенно не гарантировано, что будут отправлены домой выжившие сирийские боевики. И это на порядок хуже для России, чем «войска НАТО в Балтии». Более того, скоро мы совершенно точно увидим не мифические «базы НАТО под Харьковом», а тесный военно-политический союз Турции и Украины с целью повторения карабахского опыта в Донбассе. Парировать это можно лишь через усиление давления на Турцию в Сирии и Ливии. Пока совершенно непонятно, понимают ли это в Кремле или продолжат все более удивительную игру в «великую дружбу» с Анкарой. Интересно, когда и где эта «дружба» перерастет-таки в войну?

Для России союз с Арменией с практической точки зрения почти бесполезен, он – наследие предыдущих эпох. Тем не менее формальный союз между Москвой и Ереваном сохраняется, поэтому полный разгром Карабаха становился для Кремля серьезной потерей лица. Добившись подписания мирного договора, Москва оказывается не просто спасителем Армении и Карабаха, но еще больше укрепляется в статусе единственного гаранта самого их существования. Москве удалось не допустить слишком значительного укрепления позиций Анкары на Кавказе. При этом пятилетний срок действия договора позволяет не превращать российских миротворцев в «вечных заложников» Еревана, Баку и Анкары.

Добившись подписания договора, Россия спасла армянскую сторону от полной военно-политической катастрофы, избежать которой у Еревана и Степанакерта не было ни малейших шансов. Однако совершенно не обязательно, что армяне оценят этот факт по достоинству. По их национальному самолюбию нанесен колоссальной силы удар, при этом лишь очень немногие армяне найдут в себе силы признать, что в случившемся они виноваты сами. Поиск виноватых как внутри страны, так и за ее пределами в Армении уже начался, Россия неизбежно окажется одним из них. Более того, еще сильнее привязав к себе Армению и НКР в качестве единственного гаранта их существования, Россия лишь поспособствует усилению антироссийской пропаганды в армянском обществе.

Вообще сильное впечатление производят тысячи здоровых мужиков призывного возраста, которые почему-то не отправились защищать Карабах с оружием в руках, но теперь громят центр Еревана, требуя отменить мирный договор, то есть дать азербайджанцам возможность быстро добить Карабах. Перефразируя Высоцкого, «наш батальон геройствовал в тылу». Разумеется, не исключено, что главным виновным будет назначен Пашинян (хотя это не вполне справедливо, свою долю ответственности за поражение должны нести и предыдущие руководители страны), но это отнюдь не означает, что новый руководитель Армении будет более пророссийским. Совершенно не исключено обратное.

Итоги и выводы

Война в Карабахе в очередной раз подтвердила глупость и лицемерие разговоров не только о «конфликтах, не имеющих военного решения», но и, шире, о том, что «в нынешнем мире военная сила утратила свое значение». Любой человек, не отключивший добровольно собственный мозг, прекрасно видит и понимает, что исключительно сила в нынешнем мире все и решает.

Не менее очевидно и то, что никакой реальной силы нет у нынешнего НАТО. Пашинян и его соратники, как и большинство его рядовых избирателей, искренне верили в «европейский путь Армении» вообще и в помощь со стороны НАТО в случае новой карабахской войны в частности. В итоге страна повторила путь Грузии и Украины, которые тоже ждали помощи НАТО, да не дождались. Армения в отличие от них поражение потерпела, по сути, от члена НАТО – Турции, которая еще раз ознакомилась со спецификой альянса в его нынешнем виде. В феврале-марте нынешнего года, в разгар боев в Идлибе, Эрдоган яростно взывал к НАТО с требованием защитить его от России. Почему-то защиты он не дождался. А теперь ряд стран НАТО и ЕС прекращают экспорт в Турцию продукции военного назначения, что может сделать невозможным производство и эксплуатацию тех самых «Байрактаров».

Армении теперь необходимо радикальное наращивание военного потенциала во всех компонентах (сухопутные войска, ВВС, ПВО) с закупкой современных вооружений в адекватных количествах. Если этого сделано не будет, а будет продолжена политика «многовекторности», через пять лет она получит не только азербайджанские войска в Степанакерте, но и турецкие в Ереване, а НАТО выразит по этому поводу серьезную озабоченность и призовет стороны к решению вопроса мирным путем. Если у Еревана мало денег, пусть ему помогут очень богатые и как бы очень влиятельные зарубежные армянские диаспоры.

России необходимо окончательно забыть о любом сокращении ВС и военных расходов, а также превратить импортозамещение из лозунга в реальность. Причем ни Белоруссия, ни тем более Китай не должны замещать Запад в поставках в Россию различных компонентов продукции военного назначения, необходимо в кратчайший срок начать делать все самим.

Кроме того, необходимо окончательно определиться в отношениях с «союзниками». Принципиальная ошибка России – создание ситуации, когда она должна всем все, а ей не должен никто ничего («России нужно забыть о дружбе с Западом», «НВО», 07.08.20). Например, в рамках ОДКБ как бы автоматически считается, что Россия должна всех защищать, причем за свой счет, а остальные члены ОДКБ совершенно не обязаны помогать ни России, ни друг другу. Так больше быть не должно. Дружба должна быть исключительно взаимной и двусторонней.

В связи с этим возникают сомнения: а надо ли было России спасать армян и вешать себе на шею очередную миротворческую миссию? Может быть, стоило дать им возможность заплатить полную цену за независимость и многовекторность? Впрочем, такая возможность у нас еще есть. Дальнейшие действия Москвы на Кавказе должны напрямую зависеть от будущей внутренней и внешней политики Еревана.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.