Россия впервые применила боевых роботов в одних порядках с людьми на учениях

ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская область), 13 сен — РИА Новости. Российские военные впервые применили роботов разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта" в боевых порядках общевойсковых подразделений, сообщили в Минобороны.

Так, "Уран-9" в рамках стратегических учений "Запад-2021" подавляли живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров, используя ракетные комплексы "Атака", реактивные пехотные огнеметы, 30-миллиметровые пушки и пулеметы.

Кроме того, они прикрывали мотострелковые подразделения при смене позиций.

Роботы "Нерехта" задействовали для разведки и огневой поддержки подразделений. Они вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд" и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М. "Нерехта" способна корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжение.

Также для проделывания проходов в минных заграждениях задействовали комплексы разминирования "Уран-6".

Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс "Карьер", который позволяет обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения.

С 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии проходят совместные стратегические учения "Запад-2021".

Всего в них принимают участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышает 6,4 тысячи военнослужащих.

Войска должны вернуться в пункты постоянной дислокации до середины октября.